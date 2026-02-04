Zafer Partisi’nde makamlar parayla satılıyor

Bazı genel başkan yardımcılarının bu görev için 4-5 milyon lira ödeme yaptığını ileri süren Öztürk, yasal bağış sınırı olan 500 bin liralık kısmın banka üzerinden, kalan tutarın elden gönderildiğini iddia etti. Öztürk ifadesinde, eski ortağını Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi yapabilmek için Özdağ ile görüştüğünü, ilk etapta 2 milyon lira talep edildiğini, sonrasında miktarın 1 milyon, ardından 600 bin ve en son 400 bin liraya indiğini kaydetti. Öztürk, 400 bin lira ödendikten sonra ilgili kişinin GİK üyesi yapıldığı bilgisini verdi.