Zafer Partisi’nde makamlar parayla satılıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın eski başdanışmanı Hasan Öztürk, partide makamların parayla satıldığını açıkladı. “Kayıt dışı para trafiği”yle ilgili savcılığa ifade veren Öztürk, “Bazı genel başkan yardımcıları 4-5 milyon lira ödedi. GİK üyeliğine 1 milyon lira isteniyordu” dedi. Öztürk de başdanışmanlık için Özdağ’a 2 milyon lira vermiş.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın eski Başdanışmanı Hasan Öztürk, partide yüksek makamlara gelmek isteyenlerden para talep edildiğini söyledi. İddialarını bir videoyla kamuoyuyla paylaşan Öztürk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “kayıt dışı para trafiği” soruşturması kapsamında ifade verdi.
BAŞDANIŞMANLIK 2 MİLYON
Parti içinde makama göre para istendiğini belirten Öztürk, bu paranın kayda geçirilmeden elden alındığını söyledi. Zafer Partisi Hatay İl Başkanlığı görevinden sonra başdanışmanlık görevini üstlenebilmek için kendisinin de 2 milyon lira ödediğini anlatan Öztürk, “Bu parayı 2025 yılı Ağustos-Eylül döneminde, Özdağ’ın özel kalem müdürü aracılığıyla elden teslim ettim. Paranın doğrudan genel başkana ulaştırıldığını biliyorum” dedi.
1 MİLYONA GİK ÜYELİĞİ
Bazı genel başkan yardımcılarının bu görev için 4-5 milyon lira ödeme yaptığını ileri süren Öztürk, yasal bağış sınırı olan 500 bin liralık kısmın banka üzerinden, kalan tutarın elden gönderildiğini iddia etti. Öztürk ifadesinde, eski ortağını Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi yapabilmek için Özdağ ile görüştüğünü, ilk etapta 2 milyon lira talep edildiğini, sonrasında miktarın 1 milyon, ardından 600 bin ve en son 400 bin liraya indiğini kaydetti. Öztürk, 400 bin lira ödendikten sonra ilgili kişinin GİK üyesi yapıldığı bilgisini verdi.
Partiden para araç kiralanmış gibi çıkarılıyor
Öztürk, parti içinde bazı isimlere veya bu isimlerin şirketlerine ait araçların “partiye kiralanmış gibi” gösterilerek noter sözleşmeleri düzenlendiğini, fiilen araç kiralanmadığı halde partiden para çıkışı yapıldığını iddia etti. Bu yolla çıkan paranın Özdağ’a verildiğini öne süren Öztürk, tutarı bilmediğini, sözleşmelerin incelenmesiyle bunun ortaya çıkacağını ifade etti. İddiaları üzerine tehdit mesajları aldığını söyleyen Öztürk, başına bir şey gelirse sorumlusunun Özdağ olduğunu kaydetti. Zafer Partisi de “Ümit Özdağ hakkındaki paylaşımları hakaret ve iftira içerdiği” gerekçesiyle Hasan Öztürk hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.