Zaman ile yarış: 30 dakikada bir yardım için havalandılar

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından yürütülen kurtarma ve yardım çalışmalarının görünmez kahramanları pilotlarımız oldu. Özellikle depremin ilk 2 günü yıkım ve hava koşulları nedeniyle geçit vermeyen yollar, uçak ve helikopterlerle aşıldı. TSK, jandarma, AFAD ve Emniyet’in havacılık unsurları tarihte eşi benzeri olmayan yardım operasyonuna imza attı. Türk pilotlar, şehir merkezinden ulaşılamayan mezralara kadar can suyu oldu.

KÖY KÖY DOLAŞIYORLAR

81 uçak ve 79 helikopterle deprem bölgelerinde dün itibarıyla 3 bin 500’e yakın sorti yapıldı. Bu sayıya Türk Hava Yolları ve özel firmaların uçuşları dahil değil. Yeni Şafak, Hatay’da bu operasyonları yerinde şahitlik etti. Antakya Acil Koordinasyon Merkezi olan İl Jandarma Komutanlığı’nda toplanan yardımlar, helikopterlerle kırsal bölgelere taşınıyor. Her helikopter yardımların yüklenmesi, havalanma, hedef bölgeye varış, yükü boşaltma ve merkeze geri dönüş süreçlerinden oluşan seferini 30 dakikada tamamlıyor. Yani her 30 dakikada bir köye cansuyu ulaştırılıyor.

JET HIZIYLA ÇALIŞIYORLAR

Aldığımız izinlerin ardından biz de helikoptere binerek Baldıran köyüne yapılan sefere eşlik ettik. Köy halkı ile önceden iletişime geçilerek hazırlanan battaniye, çadır, erzak, ilaç, jeneratör gibi yardım malzemeleri, AFAD, Kızılay, Jandarma personelleri tarafından 5 dakika gibi kısa bir sürede helikoptere yüklendi. Ardından jandarma helikopteri, gideceği köyün yönüne doğru havalandı. 10 dakika gibi kısa bir sürede Baldıran köyüne ulaştı. Daha önce belirlenen noktaya inen helikopterin içindeki malzemeler, 6 kişilik jandarma ekibi tarafından çok hızlı bir şekilde boşaltıldı.

MOTORLAR SUSMADAN İKİNCİ SEFER

Helikopterin inişi sırasında bir kaza yaşanmaması için bölge halkı helikopterin yanına yaklaştırılmadı. Jandarma helikopteri yardımları köye bıraktıktan sonra süratle Antakya İl Jandarma Komutanlığına geri dönmek için havalandı. Bölge halkı ise helikopterin havalanması ile birlikte yardımları teslim aldı. 30 dakikalık operasyonun ardından İl Jandarma Komutanlığı’na yeniden indik. Biz merkezden ayrılırken aynı helikopter yeni rotası ile çoktan havadaydı.



