|
Gündem

Zaman ile yarış: 30 dakikada bir yardım için havalandılar

TSK, jandarma, AFAD ve emniyetin hava personeli özellikle kara yoluyla ulaşımı zorlaşan köylerdeki depremzedelere gıda ve diğer ihtiyaçları ulaştırmak için insanüstü çaba gösteriyor. Muhabirlerimizin de katıldığı bir uçuşta, helikopterin Antakya’daki jandarma komutanlığında toplanan yardımları yüklenmesi, havalanması, köye varması ve yükünü boşaltıp geri dönmesi 30 dakikada tamamlandı. 81 uçak ve 79 helikopter dün itibarıyla 3 bin 500’e yakın sorti yapmıştı.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TSK, jandarma, AFAD ve emniyetin havacılık unsurları tarihte eşi benzeri olmayan yardım operasyonuna imza attı.

TSK, jandarma, AFAD ve emniyetin havacılık unsurları tarihte eşi benzeri olmayan yardım operasyonuna imza attı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından yürütülen kurtarma ve yardım çalışmalarının görünmez kahramanları pilotlarımız oldu. Özellikle depremin ilk 2 günü yıkım ve hava koşulları nedeniyle geçit vermeyen yollar, uçak ve helikopterlerle aşıldı. TSK, jandarma, AFAD ve Emniyet’in havacılık unsurları tarihte eşi benzeri olmayan yardım operasyonuna imza attı. Türk pilotlar, şehir merkezinden ulaşılamayan mezralara kadar can suyu oldu.

KÖY KÖY DOLAŞIYORLAR

81 uçak ve 79 helikopterle deprem bölgelerinde dün itibarıyla 3 bin 500’e yakın sorti yapıldı. Bu sayıya Türk Hava Yolları ve özel firmaların uçuşları dahil değil. Yeni Şafak, Hatay’da bu operasyonları yerinde şahitlik etti. Antakya Acil Koordinasyon Merkezi olan İl Jandarma Komutanlığı’nda toplanan yardımlar, helikopterlerle kırsal bölgelere taşınıyor. Her helikopter yardımların yüklenmesi, havalanma, hedef bölgeye varış, yükü boşaltma ve merkeze geri dönüş süreçlerinden oluşan seferini 30 dakikada tamamlıyor. Yani her 30 dakikada bir köye cansuyu ulaştırılıyor.

JET HIZIYLA ÇALIŞIYORLAR

Aldığımız izinlerin ardından biz de helikoptere binerek Baldıran köyüne yapılan sefere eşlik ettik. Köy halkı ile önceden iletişime geçilerek hazırlanan battaniye, çadır, erzak, ilaç, jeneratör gibi yardım malzemeleri, AFAD, Kızılay, Jandarma personelleri tarafından 5 dakika gibi kısa bir sürede helikoptere yüklendi. Ardından jandarma helikopteri, gideceği köyün yönüne doğru havalandı. 10 dakika gibi kısa bir sürede Baldıran köyüne ulaştı. Daha önce belirlenen noktaya inen helikopterin içindeki malzemeler, 6 kişilik jandarma ekibi tarafından çok hızlı bir şekilde boşaltıldı.

MOTORLAR SUSMADAN İKİNCİ SEFER

Helikopterin inişi sırasında bir kaza yaşanmaması için bölge halkı helikopterin yanına yaklaştırılmadı. Jandarma helikopteri yardımları köye bıraktıktan sonra süratle Antakya İl Jandarma Komutanlığına geri dönmek için havalandı. Bölge halkı ise helikopterin havalanması ile birlikte yardımları teslim aldı. 30 dakikalık operasyonun ardından İl Jandarma Komutanlığı’na yeniden indik. Biz merkezden ayrılırken aynı helikopter yeni rotası ile çoktan havadaydı.


#Deprem
#TSK
#AFAD
#Hatay
#Yardım
2 saat önce
default-profile-img
Zaman ile yarış: 30 dakikada bir yardım için havalandılar
Türkiye’ye dua: İslam ülkelerinde gıyabi cenaze namazları kılınarak yardım toplandı
Bağışlar dijitalden de gidiyor
709 sefer 126 bin tahliye: THY depremin yaralarını sarmaya devam ediyor
20 dakikada bir ev üretiyorlar
Fabrikalar üretimi konteynere çevirdi: Jeneratör, soba ve çadır için de yoğun mesai
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.