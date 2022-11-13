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YEREL GÜNDEM

Zap artık çıkmaz sokak: 10 günde 7 PKK’lı teslim oldu

Pençe-Kilit Operasyonu ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. 10 gün içinde 7 terörist teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır” denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zap artık çıkmaz sokak: 10 günde 7 PKK’lı teslim oldu
Zap çıkmaz sokak.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu terör örgütünü gün geçtikçe çökertiyor. İyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler de hızlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedeflere yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

500’TEN FAZLASI MAĞARA İMHA EDİLDİ

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400’den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500’den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde teslim olmalar da arttı. Hafta içinde 2 terörist terör örgütünden kaçtı, ardından 5 terörist daha terör örgütünü bırakarak Mehmetçik’e teslim oldu. Komandoların etrafını sardığı, zorlu ve kayalık arazide bulunan mağaradaki 5 teröristin teslim olma anları ortaya çıktı. Görüntülerde, Mehmetçik gerekli güvenlik önlemlerini alırken, bir askerin “Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez” ifadesi de görüntülerde yer aldı.

İYİCE SIKIŞTILAR

Milli Savunma Bakanlığı, 5 teröristin teslimiyle ilgili, Twitter’daki hesabından açıklama yaptı: “Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez. Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır.”

Öte yandan Ağrı ve Iğdır’da 1017 personelle Eren Operasyonu yapıldı.

SİHA ÜZERİNİ ÇİZDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedefimiz orası’ parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.Bu arada Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

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