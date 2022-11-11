Şehidin intikamı alındı: MSB altı PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
1⃣ Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! pic.twitter.com/jT1IOOlapH
1⃣ Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! pic.twitter.com/jT1IOOlapH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2022