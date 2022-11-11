Gündem Şehidin intikamı alındı MSB altı PKKlı teröristin öldürüldüğünü duyurdu
POLİTİKA

Şehidin intikamı alındı: MSB altı PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden altı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Şehidin intikamı alındı: MSB altı PKKlı teröristin öldürüldüğünü duyurdu
Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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