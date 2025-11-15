Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka: Odadaki eşyaları incelemeye götürüldü

Fatih'te kaldıkları oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Aynı otelde kalan iki turistte bugün zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.









Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde kalan 3 turistten ikisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Aynı odada kalan turistlerden birinin herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği öğrenildi. Otelin yetkilisi "Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye Su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok" dedi.





SADECE DAMACANADAKİ SUYU İÇTİLER





Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui’nin 11 Kasım’da, Reda Fakhri’nin ise 12 Kasım’da turistik amaçla Türkiye’ye giriş yaptığı belirtildi. Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi. Mustafa Taamart’ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri’nin ise saat 05.00’te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikâyeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi. Oda arkadaşı Ayoub Hamraoui’nin ise herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği bildirildi.









‘OTELİMİZDEN EMİNİZ’





Otel yetkilisi Orhan Oğlak "Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye Su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, ‘biz nerede yemek yiyebiliriz diye’ Ortaköy'deki adama nasıl yönledireyim. Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik" dedi. Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi oluduğu öğrenildi. Öte yandan oteldeki bazı eşyalar incelemeye götürüldü.









ÖLEN ANNE VE İKİ ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ





İstanbul Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle götürüldükleri hastanede hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek, Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek için memleketleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Müslümana Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından anne ve 2 çocuğunun cenazesi, Bolvadin merkezde bulunan asri mezarlıktaki aile kabristanında yan yana defnedildi.





'SUÇLULAR CEZALANDIRILMASI LAZIM'





Yoğun bakımda tedavisi süren baba Servet Böcek'in (36) dayısı Recep Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece bulantı olunca 'Midye yedik' demişler. Hastaneye gidiyorlar. 'Bizde bulantı var, midye yedik' demişler. Hastanenin raporu. Konuşması da belli Servet Böcek'in; oradan geliyorlar, otelde yatıyorlar, ama başka bir şey yediklerini de bilmiyoruz. Otelde gece yatınca hanımı uyanmış ki kız çocuğu kıpırdamıyor. Bakmış ki ölmüş. Otel personellerine haber veriyorlar, ambulanslar geliyor, bunların her birini ayrı hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış; o da hastanede vefat ediyor. Ondan sonra gelin, kızın bilinci yerinde falan diyorlar, bilmiyoruz, biz buradan telefondan öğreniyoruz. Anne, babaları filan gidiyor buradan, Isparta'dan konuşuyorlar. Kıza çocuklarını soruyorlar, beyini soruyorlar 'iyi' diyorlar. Bir de bakıyorlar 2 saat sonra 'başınız sağ olsun' o da vefat ediyor. Şu anda babaları, yeğenim Servet Böcek de can çekişiyor. Kurtulma imkanı yok. Devlet erkanlarının buna el atması lazım. Böyle olmaz ki. Tabii suçlular cezalandırılması lazım" dedi.





GIDA İŞLETMELERİNE OPERASYON: 7 GÖZALTI





Öte yandan, Böcek Ailesi'nin Ortaköy'de tükettiği gıdalar (tantuni, midye, kokoreç, sucuk ekmek) üzerindeki incelemeler sürüyor. Ailenin yiyecek aldığı 3 işletmeye yönelik işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., mühürlenen Golden Midye Tantuni'nin sahibi Ercan E. ve lokum satan Fatih T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' gözaltına alındı. Otel işletmecisi ve çalışanlarının da tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun cenazeleri bugün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verildi.





Faciayla ilgili tüm gelişmeler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından titizlikle takip edilmeye devam ediyor. Bugün olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında otelin sorumlusu, ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlamayı yapan kişi de var.







