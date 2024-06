Irak’ın kuzeyinde 800’e yakın köyün PKK işgalinde olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Güler, olası harekatla ilgili şöyle konuştu: Operasyon hazırlığı yok. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her an hazır ve ihtiyaç duyduğu her an operasyon yapıyor. Eskiden 3 komando tugayımız vardı. Şimdi 20’den fazla komando tugayımız var ve hemen hepsi sahada.