'Zibidi' sensin: Şehit ailelerinin tepkisi dinmiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vatanı için kefen giymeyi göze alanlara yönelik “zibidi” sözleri yargıya taşınırken, şehit aileleri ve gazilerden yükselen tepkiler dinmiyor. 15 Temmuz şehidi Bülent Karalı'nın abisi Hakan Karalı, "Bu zihniyet değişmez. Onların kendileri zibidi. Özgür Özel'in soyadı 'zibidi' olsun" ifadelerini kullandı. Özel, geçtiğimiz günlerde de 40 yaşın altındakiler darbe yaparsa bu darbeye teslim

olacağını söylemişti.





DARBEYE DİRENENLERİ HEDEF ALDI

15 Temmuz darbesine direnenleri hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sarıyer’de şöyle konuşmuştu: "Tayyip Erdoğan merak etmesin. Bir gün yeniden beka sorunu olursa, o çağırdı diye havaalanına ciplerle giden, cipten inen, altındaki pahalı ayakkabı, lüks kot pantolon, markalı sweatshirtlerle durup da Tayyip Bey gelince perdelik kumaştan yalandan kefen giyen 7 zibidi, beka sorununu çözmez.

O gün bir beka sorunu ortaya çıkarsa kot üstüne perdelik kumaştan kefen çekenler kurtaramaz."





YANINA BİRKAÇ ZİBİDİ TOPLAMIŞ

Özel'in bu sözlerine 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarından tepkiler geldi. 15 Temmuz’da bir bacağını yitiren gazi Ahmet Arık, "Esas zibidi kendisi bunun. Ben o hain gecede Genelkurmay'daydım. Vatanım, toprağım, milletim, bayrağım için gittim oraya. Yanına birkaç zibidi toplamış 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım' diye sağda solda geziyor" ifadelerini kullandı.





CHP BEKA SORUNUDUR

Eşi Mustafa Solak'ı 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde atılan kurşunlarla şehit veren Melek Solak da, "Özgür Özel'e söyleyecek söz bulamıyorum. Mahkeme-i Kübra'da hesabını soracağım. Onlar vatan için şehit oldular. CHP Türkiye için beka meselesidir" dedi.

Melek Solak ve oğlu





ÖZEL'E İADE EDİYORUM

15 Temmuz gazisi Cafer Alagöz ise, "Biz Çanakkale'de savaşan dedelerimizin torunlarıyız. Bu vatanın evladı olarak 15 Temmuz gecesi sorgusuz sualsiz gazi ya da şehit olacağımızı düşünmeden böyle bir beklenti olmadan vatana millete sahip çıkmak için kefenimizle indik, bugün yine ineriz. Zibidi lafını kabul etmiyorum aynen Özgür Özel'e iade ediyorum. Özgür Özel bu memlekete karşı bir kalkışma olursa makosenleriyle beraber onları karşılayacak bir isim" ifadelerini kullandı.





DAVA AÇACAĞIM

Şehit Bülent Karalı'nın abisi Hakan Karalı da 15 Temmuz'da kendisinin de meydanlara çıktığını belirterek, CHP'lilerin Çanakkale Şehitliği'nde içki içmesini hatırlatarak, "Neden kefensizlerin mezarı başında içki içtiler? Bu zihniyet değişmez. Onların kendileri zibidi. Özgür Özel'in soyadı 'zibidi' olsun. Biz vatanımız, milletimiz için çıktık. Onlar başka dertteler. Biz bu hakarete ilişkin dava açacağız. Alacağımız tazminatı da hayır kuruluşuna vereceğiz" şeklinde konuştu.





TERBIYESI ONU YAKIŞTIRIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Trabzon Havalimanı'nda üzerlerine giydikleri kefenler ile karşılayan vatandaşların içerisinde yer alan Sinan Yılmaz, Özgür Özel’in “zibidi" ifadesine cevap verdi. Yılmaz, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendi terbiyesidir. Terbiyesi onu yakıştırıyorsa kullansın. Kendisi zibidi olmasın yeter ki” dedi.



