|
Gündem

Zırhlı araç tarlaya devrildi: Yaralı askerler var

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde lastiği patlayan zırhlı askeri aracın tarlaya devrildiği kazada, 3 asker yaralandı.. Kaza yerine jandarma, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedavi atına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

15:30 - 29/10/2023 Pazar
DHA
Zırhlı araç tarlaya devrildi

Zırhlı araç tarlaya devrildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde lastiği patlayan zırhlı askeri aracın tarlaya devrildiği kazada, 3 asker yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda Aslanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Zırhlı askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, araçtaki 3 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedavi atına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#zırhlı araç
#kaza
#şanlıurfa
#asker
#yaralı
11 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dolar ne kadar oldu? Google'da dolar 24 TL'ye düştü ortalık karıştı