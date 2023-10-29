Zırhlı araç tarlaya devrildi: Yaralı askerler var

Kaza, öğle saatlerinde Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda Aslanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Zırhlı askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, araçtaki 3 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedavi atına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.