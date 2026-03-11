Yeni Şafak
Zırhlı polis aracı şarampole devrildi: 3 yaralı

12:4111/03/2026, Çarşamba
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde Mardin Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekibine ait zırhlı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan polis memurları U.A. (33), Y.K.C. (35) ve H.A. (37) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Mardin-Nusaybin yolu, zırhlı aracın vinç ve çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

