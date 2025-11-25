Ziyaret terörün tasfiyesini hızlandıracak

Yeni Şafak
04:0025/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’daki G20 Liderler Zirvesi dönüşünde TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu’nun da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’daki G20 Liderler Zirvesi dönüşünde TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu’nun da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis komisyonunun İmralı ziyareti için “Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz” dedi. G20 dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, “Kılıçdaroğlu’nun CHP yolsuzluklardan arınmalı” sözlerine de şu yorumu yaptı: “CHP’yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor. Demek ki bir rüşvet çarkı var. Onu kendisi de kabul ediyor.”

Serhat İbrahimoğlu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Türkiye’yi Suriye’de biz durdurduk” ve “Biz Türkiye ile anlaşmak istiyoruz” anlamına gelecek sözlerini nasıl yorumladığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün esas olduğunu, Suriye’nin kaderine, Suriye halkının karar vereceğini, bunu defalarca söylediklerini ve bugün de aynı noktada olduklarını vurguladı.

İSTİKRARSIZLIK AĞIR FATURALAR GETİRİR

Erdoğan, “
Suriye’deki en ufak bir karışıklığın ve istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar oluşturduğunu en iyi bilen ülke Türkiye’dir. Ülkemizin milli güvenliği ve huzuru söz konusu olduğunda daha önce hangi adımları attığımız herkesin malumudur. Benzeri bir tehdit ve tehlikeyle tekrar karşılaşmak istemeyiz ama karşılaşırsak da gereğini yaparız
” ifadesini kullandı.

ATTIKLARI HER ADIM HUKUKSUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, kimsenin toprağında, egemenliğinde gözünün olmadığını hep söylediğine dikkati çekerek,
Biz, Suriye, Irak ve Lübnan başta olmak üzere bölgemizin her karışında barış, huzur ve güvenlik istiyoruz. Bunu da hiçbir ayrım yapmadan herkes için, tüm halklar için istiyoruz. Aslında İsrail yönetimi bölgede attığı her adımın hem hukuksuz, hem de istikrarsızlık kaynağı olduğunu biliyor. Siz İsrail basınının ne yazdığından çok Türkiye’nin ne yaptığına odaklanın. Buradan zaten neticesini alırsınız. Biz, kendi stratejik önceliklerimiz çerçevesinde neye ihtiyaç duyuyorsak, onu yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız
diye konuştu.

RÜŞVET ÇARKINI CHP’LİLER DE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütü ve eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun son açıklamasıyla ilgili soruya
“Milleti emanetine el uzatmaya yeltenenlerin ellerini kırmak ve açtıkları yolları tıkamak da devletin en temel vazifesidir”
şeklinde cevap verdi.

BESLEDİKLERİ YILANLARDAN RAHATSIZ OLMUŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:
“Şayet birileri mevcut sistemden tünel kazarak, hırsızlıklarına, yolsuzluklarına, rüşvet çarklarına su taşıyan bir yol açmışlarsa, kimsenin şüphesi olmasın, o yolları da keseriz. Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir. CHP’yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor. Demek ki bir rüşvet çarkı var. Onu kendisi de kabul ediyor. Bugün, CHP yönetiminin tek gündemi yargının önündeki korkunç iddiaları perdelemek, dikkatleri başka yönlere çekmek, gürültü çıkartarak partinin içine düştüğü bataklığın görülmesini engellemektir. Umarız CHP’liler, partilerini çepeçevre kuşatan bu ahtapottan kurtarabilir.”

ÖNCE ÇÖPLERİ DOĞRU TOPLAYIN

Erdoğan, muhalefetin deprem bölgesinde verilen sözlerin tutulmadığı şeklinde çıkışta bulunduğuna dair soruya verdiği yanıtta en son deprem bölgesinde 350 bininci konutun anahtar teslimini yaptıklarını, bunun sıradan bir rakam olmadığını dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:
“Halep oradaysa arşın burada. Gidin asrın felaketinin yıktığı şehirlerimizin nasıl ayağa kalktığını görün. Fakat bunlar oralara sadece oy istemeye gittikleri için, milletin durumu ile zerre kadar ilgilenmedikleri için çamur atmakla meşguller. Hatırlayın, seçim zamanı depremzedeler kendilerini seçmeyince onlara nasıl ağır hakaretlerle saldırdıklarını. Biz milletimize yapılan hiçbir şeyi unutmayız, unutturmayız. Daha millete temel belediyecilik hizmetini veremeyen CHP, çıkıp bize ahkam kesiyor. En büyük şehirleri trafiğe, susuzluğa mahkum eden, çöplerini toplayamayan CHP’nin sözüne milletim de asla itibar etmeyecektir.”

ADIMLARIMIZI HESAPLI ATIYORUZ

Bir ülkenin gücünün kendi ayaklarının üzerinde durmasıyla ölçüldüğüne işaret eden Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:
“Kendi yolumuzu çiziyoruz, kendi kaderimizi kendi ellerimizle inşa ediyoruz. Ülkemizin potansiyelinin farkındayız ve bunu harekete geçirmek için çaba gösteriyor, adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. Yüksek teknoloji, enerji, araştırma-geliştirme gibi alanlarda yerli üretim kapasitemizi artırmak, temel amaçlarımız arasında. Kendi tankımızı, uçağımızı, insansız hava aracımızı üretiyoruz. Sağlam bir aile yapısının korunmasını, aileye yönelik saldırıların bertaraf edilmesini son derece önemsiyoruz. Her alanda bugünü değil, geleceği, 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını özellikle düşünerek, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Nasıl, devraldığımız Türkiye ile bugünün Türkiye’si arasında uçurum varsa, gelecek nesillere devredeceğimiz Türkiye de bugünün fersah fersah ilerisinde olacaktır.”

HAMAS SABIRLA ATEŞKESE BAĞLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze’de barış planı Trump’a aitti ve bir manada ateşkesin de aslında garantörü oluyor kendisi. Ama Gazze’deki katliamı bu durum da maalesef engelleyemedi. Bu konuda Trump nezdinde bir girişimde bulunacak mısınız? Netanyahu’yu artık bu saatten sonra ne dizginleyebilir?” sorusu üzerine
“Uluslararası toplumun kararlı, tutarlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyması, ben inanıyorum ki Netanyahu’yu durduracaktır. Hamas, İsrail’in bütün bu provokasyonlarına karşı büyük bir sabır örneği ortaya koyuyor ve ateşkese bağlı kalıyor”
şeklinde konuştu.

BASKININ ARTIRILMASI MECBURİYET

Erdoğan şunları kaydetti:

Bu ateşkesin eksiksiz uygulanması şarttır. Özellikle İsrail’i böylesi pervasız hale getiren ülkeler bir an önce elini taşın altına koymalıdır. BM maalesef bugüne kadar üzerine düşeni yapamadı. İsrail’e yönelik diplomatik baskının hissedilir derecede artırılması ve engelsiz insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaşımının önünün açılması ertelenemez bir mecburiyettir.

  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, oy çokluğuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gidilmesini kararlaştırması ve CHP’nin İmralı’ya gidecek heyette yer almama kararına ilişkin soru üzerine Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak “
    Terörsüz Türkiye
    ” çalışmalarını eş güdüm içinde yürüttüklerini dile getirdi ve
    “Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz”
    dedi.

KOMİSYON ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “
    Hem bizim Sayın Bahçeli’yle hem de arkadaşlarımızın MHP’deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. Ayrıca DEM Parti heyetini de belli periyotlarla kabul ediyoruz. Bu çalışma modeli ile süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik. Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi. Komisyon, Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde önemli işlere imza attı. Biz de Komisyona her türlü katkıyı, desteği verdik. “Terörsüz Türkiye” sürecini, gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik. ‘Terörsüz Türkiye’ menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Adil barışın yolu müzakere

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya sunduğu 28 maddelik barış önerisi ile ilgili olarak; barış için bir zemin oluşmasının uzun zamandır gayret gösterdikleri bir konu olduğuna dikkati çekti. Erdoğan şunları kaydetti: “
    ABD Başkanı Donald Trump ile de Ukrayna konusunda neler düşündüğümüzü çeşitli vesilelerle konuştuk. Biz, adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını düşünüyoruz. Adil barışa ulaşmanın yolunun da müzakereden, bir araya gelmekten geçtiği kanaatindeyiz. Şimdi ortaya konulan barış planının bir zemin olup olmayacağı tartışılıyor. Bu plan üzerinde anlaşma mümkün mü? Evet, mümkündür. Ama nasıl? Bunun üzerinde durmak gerekiyor.

POZİTİF GÜNDEMLE BAŞLATILMALI

  • Planın tarafların meşru beklentilerini, güvenlik ihtiyaçlarını yeni istikrarsızlıklar doğurmayacak şekilde karşılarsa anlaşmanın mümkün olabileceğini belirten Erdoğan “
    Biz uzlaşının, hemfikir olunan konularla, pozitif gündemle başlatılan bir müzakereyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Herkesi tatmin eden bir zemin oluşturulursa, kalıcı bir çözüm kapısı açılır. Adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerilerin müzakere edilerek başlaması, süreci olumlu şekilde etkiler. Türkiye olarak daha önce İstanbul’da nasıl önemli bir rol oynadıysak, bugün de aynı yapıcı tavrı sürdürmeye hazırız
    ” dedi.

Barışa katkı sunmaya hazırız

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Putin’in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.


