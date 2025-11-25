Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis komisyonunun İmralı ziyareti için “Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz” dedi. G20 dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, “Kılıçdaroğlu’nun CHP yolsuzluklardan arınmalı” sözlerine de şu yorumu yaptı: “CHP’yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor. Demek ki bir rüşvet çarkı var. Onu kendisi de kabul ediyor.”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Türkiye’yi Suriye’de biz durdurduk” ve “Biz Türkiye ile anlaşmak istiyoruz” anlamına gelecek sözlerini nasıl yorumladığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün esas olduğunu, Suriye’nin kaderine, Suriye halkının karar vereceğini, bunu defalarca söylediklerini ve bugün de aynı noktada olduklarını vurguladı.
İSTİKRARSIZLIK AĞIR FATURALAR GETİRİR
ATTIKLARI HER ADIM HUKUKSUZ
RÜŞVET ÇARKINI CHP’LİLER DE KABUL ETTİ
BESLEDİKLERİ YILANLARDAN RAHATSIZ OLMUŞ
ÖNCE ÇÖPLERİ DOĞRU TOPLAYIN
ADIMLARIMIZI HESAPLI ATIYORUZ
HAMAS SABIRLA ATEŞKESE BAĞLI
BASKININ ARTIRILMASI MECBURİYET
Erdoğan şunları kaydetti:
Bu ateşkesin eksiksiz uygulanması şarttır. Özellikle İsrail’i böylesi pervasız hale getiren ülkeler bir an önce elini taşın altına koymalıdır. BM maalesef bugüne kadar üzerine düşeni yapamadı. İsrail’e yönelik diplomatik baskının hissedilir derecede artırılması ve engelsiz insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaşımının önünün açılması ertelenemez bir mecburiyettir.
Ziyaret terörün tasfiyesini hızlandıracak
- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, oy çokluğuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gidilmesini kararlaştırması ve CHP’nin İmralı’ya gidecek heyette yer almama kararına ilişkin soru üzerine Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak “Terörsüz Türkiye” çalışmalarını eş güdüm içinde yürüttüklerini dile getirdi ve“Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz”dedi.
KOMİSYON ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem bizim Sayın Bahçeli’yle hem de arkadaşlarımızın MHP’deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. Ayrıca DEM Parti heyetini de belli periyotlarla kabul ediyoruz. Bu çalışma modeli ile süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik. Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi. Komisyon, Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde önemli işlere imza attı. Biz de Komisyona her türlü katkıyı, desteği verdik. “Terörsüz Türkiye” sürecini, gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik. ‘Terörsüz Türkiye’ menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğiz.”
Adil barışın yolu müzakere
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya sunduğu 28 maddelik barış önerisi ile ilgili olarak; barış için bir zemin oluşmasının uzun zamandır gayret gösterdikleri bir konu olduğuna dikkati çekti. Erdoğan şunları kaydetti: “ABD Başkanı Donald Trump ile de Ukrayna konusunda neler düşündüğümüzü çeşitli vesilelerle konuştuk. Biz, adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını düşünüyoruz. Adil barışa ulaşmanın yolunun da müzakereden, bir araya gelmekten geçtiği kanaatindeyiz. Şimdi ortaya konulan barış planının bir zemin olup olmayacağı tartışılıyor. Bu plan üzerinde anlaşma mümkün mü? Evet, mümkündür. Ama nasıl? Bunun üzerinde durmak gerekiyor.”
POZİTİF GÜNDEMLE BAŞLATILMALI
- Planın tarafların meşru beklentilerini, güvenlik ihtiyaçlarını yeni istikrarsızlıklar doğurmayacak şekilde karşılarsa anlaşmanın mümkün olabileceğini belirten Erdoğan “Biz uzlaşının, hemfikir olunan konularla, pozitif gündemle başlatılan bir müzakereyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Herkesi tatmin eden bir zemin oluşturulursa, kalıcı bir çözüm kapısı açılır. Adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerilerin müzakere edilerek başlaması, süreci olumlu şekilde etkiler. Türkiye olarak daha önce İstanbul’da nasıl önemli bir rol oynadıysak, bugün de aynı yapıcı tavrı sürdürmeye hazırız” dedi.
Barışa katkı sunmaya hazırız
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Putin’in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.