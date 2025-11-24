Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi onuruna yemek verdi

21:3024/11/2025, Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hye-kyung onuruna yemek verdi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile eşi Kim Hye-kyung için Beştepe’de bir akşam yemeği düzenledi.



İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin önemine dikkat çekilen yemekte samimi bir atmosfer hâkimdi.

KORE GAZİLERİ İLE SOHBET ETTİLER


Yemeğe Türkiye’nin Kore Savaşı gazileri de davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ve Güney Kore heyeti, gazilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Gaziler için bu buluşma, iki ülke arasındaki tarihsel bağın güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Güney Kore
#Lee Jae Myung
