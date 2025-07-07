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Zonguldak'ta polise saldıran şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta polise saldıran şüpheli tutuklandı

22:467/07/2025, Pazartesi
G: 8/07/2025, Salı
DHA
Yeni Şafak
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Zonguldak'ta polise saldıran şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta polise saldıran şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan komiser M.Ö. (33) saldırıya uğradı. Komiser M.Ö.'ye saldırdığı iddia edilen D.K. (20) tutuklanırken, Ö.F.K. (19) adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.Ö., ismi öğrenilemeyen biriyle kavga eden D.K. ve Ö.F.K.'ye müdahale etmek istedi. M.Ö., polis olduğunu söyleyip kimlik gösterdiği sırada D.K. ve Ö.F.K., saldırdı. M.Ö., D.K.'yi yere yatırıp etkisiz hale getirirken, çevredekilerden polis çağırmalarını istedi.


Bu sırada yerde yatan D.K. ayağa kalkmak için hamle yaparak, komiser M.Ö.'ye yumruk atmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kelepçe taktıkları D.K.'yı gözaltına aldı. Bu sırada olay yerinden kaçan Ö.F.K. ise daha sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. tutuklandı, Ö.F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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