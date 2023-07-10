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Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçe devlet hastanelerinde geçici acil müdahale üniteleri kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, selden etkilenen Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçelerindeki devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinin aksamaması için geçici acil müdahale ünitelerinin kurulduğunu bildirdi.

07:54 . 10/07/2023 Pazartesi
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Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçe devlet hastanelerinde geçici acil müdahale üniteleri kuruldu.

Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçe devlet hastanelerinde geçici acil müdahale üniteleri kuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, selden etkilenen Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçelerindeki devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinin aksamaması için geçici acil müdahale ünitelerinin kurulduğunu bildirdi.


Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:




  • "Selden etkilenen Zonguldak ili Devrek ve Gökçebey ilçeleri devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması amacıyla geçici acil müdahale üniteleri kuruldu. Sel felaketi sebebiyle Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."



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#Zonguldak
#Devrek
#Gökçebey
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