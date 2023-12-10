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Zonguldak'ta art arda heyelan: Anne ve oğlu aranıyor! Bölgedeki riskli evler tahliye edildi

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yıkılan tek katlı müstakil evde anne ve oğlunun arama- kurtarma çalışmaları esnasında ikinci bir heyelan meydana geldi ve 21 kişilik kurtarma ekibi de göçük altında kaldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Zonguldak'ta son durumu aktardı. Karaloğlu, "Hastaneye kaldırılan 21 yaralıdan 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi, 6 kişinin de tedavilerine devam ediliyor. Hayati tehlikesi olan arkadaşımız yok" dedi. Öte yandan, bölgede risk altında olan 14 ev tahliye edildi.

08:12 - 10/12/2023 الأحد
Güncelleme: 08:13 - 10/12/2023 الأحد
AA
Enkaz altında kalan anne ve oğlu arama çalışmaları sürüyor.
Enkaz altında kalan anne ve oğlu arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta, etkisini sürdüren yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Perihan Çakar'a ait ev heyelanla gelen toprak ve kaya parçalarının altında kalıp yıkıldı.



Kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ambulans, arama- kurtarma ekibi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan maden işçileri sevk edildi. Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı.


İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Zonguldak'ta aynı bölgede meydana gelen iki heyelanla ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Daha sonra açıklama yapan Karaloğlu, saat 19.53 civarında Zonguldak merkez ilçesi Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldiğini, heyelan nedeniyle tek katlı bir evin yıkıldığını ve Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) göçük altında kaldığını söyledi.


Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) göçük altında.

Karaloğlu, ihbar alınır alınmaz AFAD, Zonguldak Belediyesi, jandarma, polis, sağlık, UMKE ekipleri ile TTK'nin madencilerinin, bölgeye intikal ettiğini ve arama kurtarma faaliyetlerine başladığını kaydetti.


15 personel taburcu edildi

Bölgede yağışın devam ettiğini, saat 22.00 civarında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ekipten 21 kişinin ikinci heyelanda yaralandığını dile getiren Karaloğlu,
"Hastaneye kaldırılan 21 yaralıdan 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi, 4'ünün Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor. Allah'a hamdolsun hayat tehlikesi olan arkadaşımız yok. Birinin ayağında kırık, diğerlerinde doku zedelenmesi var" d
iye konuştu.

Karaloğlu, arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili,
"Şu anda arama kurtarma faaliyetlerine mecburen ara vermiş durumdayız. Hala risk var, tehlike var. Ancak sabah gün doğumundan sonra saat 08.00'dan sonra yeniden arama kurtarma faaliyetlerine başlayabileceğiz"
dedi.

"Bölgede risk altında olan 14 evimiz tahliye edildi"

Zonguldak bölgesinde 48 saattir yağmurun aralıksız devam ettiğini, metrekareye şu ana kadar 87 kilogram yağmur yağdığını Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden öğrendiklerini aktaran Karaloğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah sabah ilk ışıkla beraber arama kurtarma faaliyetlerine devam edeceğiz ve Perihan Çakar ve Sait Çakar isimli iki vatandaşımızı da o bölgeden alırız diye temenni ediyoruz. Bölgede risk altında olan 14 evimiz de tahliye edildi. Bu 14 evden 42 vatandaşımız çıkarıldı. Sayın Valimiz bu vatandaşlarımıza kalma yerleri sağlamıştı fakat vatandaşlarımız kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih ettiler. Biz yarın inşallah yine AFAD ekipleri, belediye ekipleri, TTK'nin ekipleri, jandarmamız, emniyetimizle arama faaliyetlerine devam edeceğiz"


Karaloğlu, ilk heyelanın altında kalanların yerinin tespitine yönelik soru üzerine, "İkinci heyelan olduğunda aslında birinin arkadaşlar yerini tespit etmişlerdi. Onu çıkarmak üzere zaten mücadele ederken ikinci heyelan oluştu. Birinin yerini biliyoruz gibi. İkinci heyelanda da yerinin çok değiştiğini varsaymıyor arkadaşlar. Ama ikinci vatandaşımızın yeriyle ilgili şu anda bir bilgimiz yok" dedi.




#Heyelan
#Zonguldak
#toprak kayması
#İçişleri Bakanlığı
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