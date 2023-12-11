Zonguldak’ta heyelan iki can aldı

Zonguldak’ta 50 saati bulan aralıksız yağmur sonrası meydana gelen heyelan 2 can aldı. Asma Mahallesi Tulumbaüstü sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı. Olay sırasında evde olan anne Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar’ın kurtarılması için AFAD ekipleri çalışma başlattı.

İKİNCİ HEYELAN

Göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için yürütülen çalışmalar sırasında ikinci bir heyelan daha yaşandı. Bu sırada alanda çalışan 21 personel göçük altında kaldı. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Ankara, Sakarya, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce, Çorum, Karabük AFAD il ekiplerinden 78 arama-kurtarma personeli ve 19 araç çalışmalara destek verdi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında göçük altında kalan anne-oğulun da cansız bedenine ulaşıldı.

FELAKET GÜN AĞARINCA ANLAŞILDI

Zonguldak’ta meydana gelen ve 2 kişinin toprak altında kaldığı, 21 arama kurtarma ekibinin yaralandığı heyelanlarda, felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başlayan ekipler heyelan bölgesinde savaş alanını anımsatan görüntülerle karşılaştı. Metrelerce uzunluktaki kalın istinat duvarının kağıt gibi parçalandığı belirlenirken, yıkılan evden geriye ise sadece küçük parçaların kaldığı görüldü. Bir iş makinesinin de toprak altında kaldığı heyelanda, toprağın bir motosikleti de sürükleyip savurduğu tespit edildi.

UYARILARI DİKKATE ALALIM

Bölgede inceleme yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, ikinci heyelanda yaralanan 21 personelden 15’inin taburcu olduğunu ifade etti.

6 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyleyen Karaloğlu, “Hayati tehlikesi olan yok" diye konuştu. Zonguldak’ta ciddi heyelan riskine işaret eden Karaloğlu, “Elli saati aşkındır Zonguldak ve çevresinde yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi toprak suya doymuş durumda. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasını rica ediyoruz. Coğrafya çok zor bir coğrafya. Vadilerde evler var maalesef. Onun için vatandaşlarımızın, devletin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, AFAD Başkanlığının yapmış olduğu uyarıları almasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Çakar

Derbi maçı hayatını kurtardı

Annesi ve ağabeyi ile birlikte yaşayan Yılmaz Çakar, önceki akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemek için evden ayrıldı. Fenerbahçe taraftarı olan Çakar, 1-1’lik skorla biten maçın devre arasında evlerinin yıkıldığı haberini aldı. Olayı telefonla öğrenen Çakar, maçı izlediği kahveden çıkarak evine gitti. Eve geldiğinde şok yaşayan Çakar, “60 yaşındayım, bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedim. Bana telefon geldi, ’Eve gel’ dediler. Baktım ev yok. İçeride annem ve ağabeyim var. Doğa işte, yapacak bir şey yok” diye konuştu.

14 ev risk altında

Devam eden heyelan riski nedeniyle bölgedeki 14 evin boşaltıldığını kaydeden Karaloğlu, ‘’Şu anda bir evde hasar var. Hasar alan bir ev var ama 14 ev akşam sayın valimizin riyasetinde boşaltıldı. Bu evlerde yaşayan 42 vatandaşımız bölgeden tahliye edilmiş. Onlar da yer ayarlanmasına rağmen kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih etmişler. Akrabalarının yanlarında konaklamışlar. Şu anda hala o evlere vatandaşımızın girişine izin vermiyoruz, hâlâ risk var ’’ diye konuştu.

Sakarya'da yolları su bastı

Sakarya’da meydana gelen kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde Alandere, Yayla ve Hızar mahallelerinde derelerin su seviyesinin yükselmesi sonucu su baskınları yaşandı. Derelerin taştığı bölgede, bazı yerleşim yerleri ile yolları su bastı. Kovukpelit Mahallesi'ne giden yolda heyelan meydana geldi. Tedbir amaçlı yol ulaşıma kapatıldı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle balıkçılar denize açılamadı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Düzce'de sağanak, Gölyaka bağlantı yolunun Kalıcı Konutlar mevkisinde istinat duvarının çökmesine neden oldu. Çökme nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Çökmenin yaşandığı bölgede, toprak kayması ihtimaline karşı önlem alındı. Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Elazığ’da şelale coştu

Elazığ’ın bazı noktalarında su taşkınları yaşanırken, Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesi ise adeta coştu. İki dağ arasından aşağıya dökülen şelalenin ve etkili olan yağışların şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı.







