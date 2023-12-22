Zonguldak'ta ilginç olay: Arkadaşına tokat atan adama 'tüm kadınlardan özür dileme' cezası

“Müvekkilim, eylemin sadece kendine değil, bütün kadınlara yönelik olduğunu, bir birey olarak kadının var olma savaşı içinde bu tip şiddet olgularının her zaman her yerde yaşandığını, bu amaçla uzlaşma teklifi bize geldiğinde bu eylemin parasal herhangi bir yaptırımı olamayacağını, çünkü yapılan eylemin, sadece kendine değil bütün kadınlara, toplumun kadına bakış açısına yönelik olduğunu düşündüğü için, kendisinden, kendisi nazarında tüm kadınlardan şiddet uygulandığı için özür dilenmesini istedi. Bence de çok güzel bir şeydi. Çünkü artık toplumun hakikaten bütün sorunlarını şiddet yerine iletişim kurarak çözmesi gerektiğinin zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu yapılan uzlaşmanın da buna örnek olmasını diliyorum. Umarım bütün dünyada şiddet eylemleri sona erer bu da ilk adımı olur”