Zonguldak'ta ilginç olay: Arkadaşına tokat atan adama 'tüm kadınlardan özür dileme' cezası

Olay, 14 Temmuz'da Kapuz Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Şaşmaz, S.K. isimli kadın arkadaşının dükkanına gitti.
Burada sohbet ederlerken taraflar tartışmaya başladı. Hakarete uğradığını öne süren S.K., Şaşmaz'a tokat attı.
Bunun üzerine Şaşmaz da kadına tokat attı. Arkadaşlar birbirinden şikayetçi olurken, dosya Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.
Şaşmaz, şikayetini geri alırken, S.K., Şaşmaz'ın ‘tüm kadınlardan basın önünde özür dilemesi' şartıyla uzlaşacağını söyledi.
'Kendisinden yaptığım hareketten dolayı özür dilerim'
Tüm kadınlardan özür dilenmesini istedi
Taraflar uzlaştı
Uzlaştımacı Nagihan Öztürk, tarafları uzlaştırmaktan memnun olduğunu, böylece uzun ve meşakkatli olabilecek yargılama sürecine girmeden sürecin sonlandığını, en önemlisinin de tarafların sulh olmasıyla toplum barışına uzlaşma ile katkı sağlanmış olduğunu dile getirerek, uzlaştırma müessesinin haklılık haksızlık endeksinden ziyade barış ortamı sağladığını belirterek taraflara teşekkür etti.
Şaşmaz'ın özür dilemesiyle, taraflar Uzlaştırma Bürosu'nda imza attı ve dosya kapandı.