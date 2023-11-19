Zonguldak'ta irtibat kopan gemiye ulaşılmaya çalışılıyor: İçinde 12 mürettebatı bulunuyor

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta okullar tatil edildi

Zonguldak’ta fırtına ve sağanak etkili olurken, valilikten yapılan açıklamada 20 Kasım’da olumsuz hava sebebiyle okulların tatil edildiği duyuruldu. Ereğli ilçesinde 5 metreyi aşan dalgalar ilçe sahiline vurdu. Sahildeki yürüyüş yoluna kadar deniz taşarken, kafelerin bahçelerine dalgalar geldi. Masa ve sandalyeler ile iş yerlerinde hasar oluştu.

Dere taştı

Öte yandan yağışlar nedeniyle Karga Mahallesi’ndeki Güldere Deresi taştı. İlçenin çeşitli yerlerinde taşan sular su baskınına neden oldu. Polis ekipleri, su altında kalan yollarda sürücülerin geçişine izin vermezken güvenlik önlemi aldı.

Adalet Bakanı Tunç: Karadeniz Ereğli K2 Tipi Cezaevindeki hükümlüler naklediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden 39’unun, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini açıkladı.