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Zonguldak'ta karbonmonoksit gazı can aldı: Yaşlı çiftin cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ın Hışıroğlu köyünde haber alınamayan yaşlı çift, yaşadıkları evde hareketsiz halde bulundu. Yapılan inceleme sonucu karı kocanın hayatını kaybettiği belirlenirken sobadan sıza karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Semih Bozkuş
17:53 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilendiği değerlendirilen yaşlı çift öldü.
Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilendiği değerlendirilen yaşlı çift öldü.

Karbonmonoksit gazı bir kez daha can aldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen karı koca hayatını kaybetti.

Hışıroğlu köyünde yaşayan Alime (80) ve Eyüp K. (81) çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çifti hareketsiz halde buldu. İncelemede karı kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cenazeleri incelemelerin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Alime ve Eyüp K'nin naaşları köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



#Zonguldak
#Karbonmonoksit Gazı
#Zehirlenme
1 saat önce
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