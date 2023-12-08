Zonguldak'ta karbonmonoksit gazı can aldı: Yaşlı çiftin cansız bedeni bulundu

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yurdun birçok yerinde sobalar da yakılmaya başlandı. Ancak soba yakılmasıyla birlikte kabus da tekrar yüzünü gösterdi. Diyarbakır'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi ise ambulansla Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.