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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Gelik Müessesesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi. İki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pınar Görgü
13:55 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 15:06 - 4/06/2024 Salı
Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta TTK'ye bağlı Gelik Müessesesi'nde, yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı'ndaki göçükte mahsur kalan maden işçileri Harun Kara ve Tevfik Soy'a ekipler ulaştı.


Çıkarıldıktan sonra arkadaşını kurtarma çalışmalarına katıldı

Hafif yaralı olan Harun Kara, ağır yaralı haldeki mesai arkadaşı Tevfik Soy'un kurtarma çalışmalarına yardım etti. İki işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı.

Bir işçi öldü, diğeri yaralı

İşçiler, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soy’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olan Harun Kara’nın ise bekar olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.




Küçükçekmece'de bina çöktü: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir bina çöktü. Çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Enkaz altındaki son kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.


#Zonguldak
#Maden ocağı
#göçük
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