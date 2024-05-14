Zonguldak'ta özel maden ocağında göçük: Bir ölü bir yaralı

Başkentte akşam saatlerinde de devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı. Sağanak yağmurdan etkilenen Ankaralıların mağduriyeti devam ediyor.