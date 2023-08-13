Zonguldak'ta vahşet: Cinnet geçirip anne ve anneannesini baltayla öldürdü

31 yaşındaki kadın cinnet geçirip anne ve anneannesini baltayla parçaladı
Edinilen bilgiye göre olay, sabah 05.00 sıralarında Devrek’e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşandı.
İddialara göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi.
Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.
Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Katil zanlısının jandarmadaki sorgusu sürüyor.