Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zorunlu kış lastiği uygulaması artık 15 Kasım'da başlayacak

Zorunlu kış lastiği uygulaması artık 15 Kasım'da başlayacak

08:524/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.
5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

Zorunlu kış lastiği uygulaması artık 15 Kasım'da başlayacak, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan

tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.


Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.




#Resmi Gazete
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Zorunlu kış lastiği uygulaması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman erken mi başlayacak? Karar Resmi Gazete’de yayımlandı