Zulme karşı hakkı savunacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kimseden korkmadan, kimseden çekinmeden, müstevliler ve müstekbirler karşısında asla geri adım atmadan hakkı söyleyecek, hakkı savunacak, hakkın hatırını gözetmeye devam edeceğiz” dedi. Erdoğan, AKM’de düzenlenen “Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı”nda konuştu. “Yarım asra yaklaşan siyaset hayatları boyunca kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmadıklarını vurgulayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Emanete halel getirmedik, dik durduk ama hiçbir zaman diklenmedik. Değerli eşim Emine Erdoğan’ın ve çocuklarımızın desteği, aziz milletimizin güçlü teveccühü sayesinde başörtüsü yasakları başta olmak üzere en zorlu engelleri ve badireleri geride bırakmayı başardık.”





MALCOLM X ADALETİN SESİYLE HAYKIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Altı yıl önce dualarla ebediyete uğurladığımız Şule Yüksel Şenler, adalet ve hakikat ışığının Türkiye’deki en güçlü yansımalarından biri olmuştur. Şahsımın ve değerli eşimin hayatında çok özel bir yeri olan Şule ablamız, 81 yıllık ömrü hayatına asırların taşıyamayacağı bir mücadele azmini sığdırmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, ortaya koyduğu mücadeleyle tüm dünyada hafızalara kazınan, zulme rıza göstermeyip adaletin sesiyle haykıran, şehit Malik El-Şahbaz’ı (Malcolm X) rahmetle ve hürmetle andı.





ZULÜM OLDUKÇA DİRENEN DE OLACAK

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde Malcolm X’in adı yalnızca gönüllerde ve zihinlerde yaşamamakta, aynı zamanda ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu caddeye verilerek şehrimizin hafızasında da yaşatılmaktadır. Şunu da özellikle vurgulamak isterim ki, merhum Malcolm X’in çocuklarına Avrupa’yı dize getiren Attila ve Kubilay gibi Türk isimlerini vermiş olması, kendisini milletimizin gönlünde çok daha müstesna bir konuma taşımaktadır. Şurası bir hakikattir ki zulüm, baskı, şiddet ve ayrımcılık var oldukça bunlara karşı direnenler de daima olacaktır. İlhamını geçmişin öncü şahsiyetlerinden alan bu direnişçiler, Malcolm X’in ve Şule Yüksel Şenler’in mücadele sancağını gururla taşıyacak ve yüceltmeye devam edeceklerdir. Bizler de son nefesimize kadar bu iki abidevî ismin aziz hatıralarına sahip çıkacak, emanetlerini asla yere düşürmeyeceğiz.”





ZORBALIKLARA BOYUN EĞMEDİ

Merhum Malcolm X’in de baskılara aldırmadığını, tehditler karşısında yılmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zorbalara ve zorbalıklara boyun eğmedi. Ayrımcılığın kurumsallaştığı bir dönemde karizmatik ve cesur kişiliğiyle, ırkçılığa meydan okudu, eşitsizliğe baş kaldırdı. Merhum Malcolm X, doğruları seslendirmenin cesaret gerektirdiği bir dönemde şöyle haykırıyordu: ‘Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil’” diye konuştu.





ORTAK ÖZELLİKLERİ HAKİKATİ SAVUNMAK

Erdoğan, Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X’in yaşadıkları çağa mühürlerini vurduklarını kaydederek, “Her iki ismin de ortak özelliği şuydu: Şartlar ne kadar çetin olursa olsun, zulüm kimden gelirse gelsin, hakkı ve hakikati son nefesine kadar savunmak, inandıkları yoldan asla sapmamak, dönmemek, ayrılmamak. Aralarında binlerce kilometre mesafe vardı ama her iki isim de vicdan ve adaletin, hak ve hakikatin farklı coğrafyalardaki gür ve mağrur sesi oldu. Dikkat ediniz, o cesur sesler gök kubbede öyle güçlü bir makes buldu ki yankıları bugün bile duyulmaya, hissedilmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.





HAKSIZLIK HAKİKATİ ASLA BASTIRAMAZ

Konferans ve serginin herkes için hayırlar getirmesini temenni eden Erdoğan, şu şekilde konuştu: “İnsanlık binlerce yıllık tarihinde şuna defalarca kez şahitlik etmiştir: Haksızlığın karanlığı, hakikatin ışığını asla bastıramaz. Doğru kendine eninde sonunda bir yol bulur, bir mecra açar ve çağlayan bir ırmak misali gönüllere akar. Kalpleri aydınlatır, engelleri aşar ve nihayet coğrafyaya yayılır.”





Sergi 27 Kasım’a kadar açık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açılan “Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in Mirasını Yaşatmak” başlıklı serginin, çağları aşan onurlu bir hak ve adalet arayışının İstanbul’daki yankısını teşkil edeceğini söyleyerek şunları kaydetti: “27 Kasım’a kadar devam edecek bu anlamlı sergiyi tüm vatandaşlarımızın, bilhassa da genç kardeşlerimizin ziyaret etmesini son derece önemli buluyorum. Kendilerinden önce hangi zorlukların çekildiğini, sırf düşüncelerinden ötürü masum insanların hangi baskılar, hangi zorbalıklarla karşı karşıya geldiklerini, gençlerimiz burada çok net bir şekilde görebilecek” dedi. Erdoğan, “Arşiv fotoğrafları, belgeler, ses ve video kayıtlarının yanı sıra yapay zeka desteği yenilikçi sanat etkinliklerinin de yer alacağı bu sergi, çağları aşan onurlu bir hak ve adalet arayışının İstanbul’daki yankısını teşkil edecek” ifadelerini kullandı.





Milli terbiye ailede başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Kendi ifadesiyle, anneleri fetih neslinin yetiştiricisi olarak gören Şule Ablamız bir eserinde eğitim ve aileye ilişkin şu cümleleri kuruyordu: ‘İmanlı ve güçlü nesillerin yetişmesi için dini, milli ve ahlaki terbiye ve eğitime son derece ehemmiyet verilmelidir. Bu terbiye evvela ailede başlar. Ailede ise bu eğitim daha çok anneye düşmektedir.’ Eğitim ve kültür sahasındaki faaliyetlerini işte bu anlayışla sürdüren vakfımızın, geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığı protokolle bütün bu çalışmalarını yeni bir merhaleye taşıdığını görüyoruz. Protokol kapsamında 81 ilimizde 81 okul kütüphanesi, 11 deprem şehrimizde ise 28 eğitim ve meslek atölyesi kurulacak. Ayrıca, içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında, 15 bin öğrencimize kırtasiye desteği sağlanacak. Kendilerini tebrik ediyor, Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın tüm mensuplarına yürekten başarılar diliyorum.”





Hazreti Muhammed’e komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan öte yandan şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın babası Kadir Korkmaz ile de telefonda görüşerek başsağlığı diledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Korkmaz’ın İstanbul’daki ailesine gerçekleştirdiği ziyarete yer verdi. Ziyaretinde aileye başsağlığı dileklerini ileten Kaya, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak baba Kadir Korkmaz ile görüştürdü. Erdoğan, baba Korkmaz’a başsağlığı ve sabır dileyerek, şehitlerin Hazreti Muhammed’e (Sav) komşu olacağını belirtti.



