Kıbrıs milli davamızdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milli davamız Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve adadaki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmasına yönelik mücadelemizi Sayın Erhürman’la yakın eş güdüm içerisinde kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Külliye’de bir araya geldi. Erdoğan ile Erhürman, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN SEBEBİ RUMLAR

Erdoğan, açıklamalarında özetle şu ifadelere yer verdi: “Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptık. Kıbrıs meselesinin mevcut gidişatı çerçevesinde, gelecek dönemde atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Kıbrıs davasında duruşumuz her zaman net olmuştur. Kıbrıs meselesinin çözümsüz kalışının nedeni, Rumların Kıbrıs Türkleri’nin uluslararası eşit statüsünü reddetmeleridir.”





VERİLEN SÖZLER TUTULMAMADI

“Rum tarafı, Kıbrıs için çözümü 1963’te silah zoruyla ele geçirdiği; bugün ise hiçbir hükmü kalmamış olan ortaklık devletinde Kıbrıslı Türkleri azınlık konumuna indirgemekte görüyor. Bunda, BMGK’nın Kıbrıs meselesinde yaptığı yanlışların ve Annan Planı’nı reddetmesine rağmen Rum yönetimini üye olarak kabul eden AB’nin de hatası olduğunu akılda tutmamız gerekiyor. Verilen sözler maalesef tutulmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, gerek geçmiş başbakanlık dönemi (2008-2010) müzakere heyeti üyeliği tecrübelerinden, bu süreci çok iyi bilmektedir. Kendisinin Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını oldukça isabetli buluyorum. 1968’den beri yapılan ve sonuca varılmayan müzakerelere dostlar alışverişte görsün diye devam etmeyeceğimizi, 2017’de Rum tarafının masayı terk etmesiyle çökmesinin ardından ortaya koymuştuk.”





ESKİ EZBERLER BİZİ BİR YERE GÖTÜRMEZ

“Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün, adada iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Adadaki iki halkın barış, refah ve emniyet içinde yan yana yaşayabileceği çözüm tutumumuzu koruyoruz. Bugün artık çok daha farklı bir uluslararası konjonktürle karşı karşıyayız. Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı özellikle kurutulamaz. Eski dönemin ezberleriyle, iğneyle kuyu kazmaya uğraşmak bizi bir yere götürmez. Dilerim, Kıbrıs Türkü’nün gösterdiği cesaret ve çözüm iradesini ilerleyen dönemde karşı taraftan da görebiliriz. Bunu mümkün kılabilmek için, her zamanki yapıcı, sonuç odaklı, adaletli ve insancıl yaklaşımımızı Kıbrıs Türk halkıyla sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızdaki iş birliğinin hızlanması için yapılabilecekleri de ele aldık.”





ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

“Kıbrıs Türkü’nün refahını artırmak, on yıllardır maruz kaldığı tecritten en az etkilenmesini sağlamak üzere hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik.

Gelecekte, aynı kararlılık ve anlayışla, yardımcım Cevdet Yılmaz Bey’in koordinasyonunda bu gayretlerimiz sürecektir. Ana vatan ve garantör olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk halkını haklı davasında asla yalnız bırakmayacağız.”





Çözümün yolu müzakere

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da ortak basın toplantısında “oğu Akdeniz’de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir.Bugüne kadar bizi sonuca ulaştırmadığı görünen yöntemlerden ders çıkarılması gerekir. Defalarca yürünmüş olmasına rağmen bir yere varmayan yolu tekrar yürümemiz beklenmemelidir” dedi. Erhürman’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: “Dünyada herkesin bildiği gibi, KKTC-Türkiye ilişkileri, başka devletlerle ilişkilerimizle kıyaslanamayacak kadar özeldir. KKTC cumhurbaşkanları, her dönemde ilk ziyaretlerini Türkiye’ye yapmışlardır. Bu elbette, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı olarak benim dönemimde de böyle olacaktır. Bugün bu ziyareti yapıyor olmaktan son derece mutluyum. Belirtmek isterim ki, kardeşlik bağlarımızı ve ülkemi, halkımı Türkiye kamuoyunda daha bilinir kılmak benim için en önemli çalışmalardan biri olacaktır.”





ÇÖZÜM VARSA BİZ DE VARIZ

“Özellikle Kıbrıs’ın güneyinde silahlanmanın arttığı dönemde Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çalışmalarda, dün olduğu gibi bugün de önemlidir. Kıbrıs Türk halkı, bu statüsü gereği Kıbrıs adasının tamamında egemenlik hakkına sahiptir. On yıldır çözülemeyen bir sorun vardır. Bu sorun, sadece Kıbrıslı Türkler ve Rumları değil, bölgede barış arayanları da olumsuz etkilemektedir. Çözüm iradesine sahip bir halkın, bunca yıldan sonra ortaya koyduğu çözüm metodolojisidir. Kimse, Türk halkının masada olmayacağını sanmasın. Kapsamlı bir masa varsa, orada olacağız. O masa kurulmadıysa, kazan-kazan çerçevesinde çözümler için görüşme masasında olacağız.”





EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ TÜRKİYE

“Daha önce olduğu gibi, bu dönemde Türkiye’nin açacağı diplomatik kanallardan faydalanarak, BM’de ve erişebildiğimiz her yerde halkımızın çıkarlarını savunacağız. Kimse bizi görmezden gelemeyecek, yok sayamayacaktır. Dünya ile buluşmamızı kimse engelleyemeyecektir. Türkiye’nin her zaman yanımızda olduğunu ve gelecekte de yanımızda olacağını bilmek, en büyük güvencemizdir.”





Erdoğan’dan restorasyon talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Hatay’da depremde zarar gören Habib-i Neccar Camii gündeme geldiği öğrenildi. Toplantıda il başkanları ve belediye başkanları, illerinin sorunlarını dile getirdi. Edinilen bilgilere göre Hatay ekibi konuştuğu sırada Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve Anadolu’daki ilk cami olarak bilinen Habib-i Neccar Camii’nin son durumunu sordu.

Caminin yapımının son aşamasına geldiği belirtilirken, Hatay’daki Ulu Cami’de yaşanan problem de dile getirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını üstlendiği cami, belediye CHP’ye geçince yarım kalmıştı. Erdoğan’ın Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’a talimat vererek “Bu işi çözün, orayı bitirin” dediği öğrenildi.

Öte yandan toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Projesi olarak nitelendirilen 500 bin sosyal konut projesine 3 günde 2 milyon 93 bin başvuru yapıldığını söyledi.



