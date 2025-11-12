Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti

Yeni Şafak
18:1612/11/2025, Çarşamba
DHA
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurt Dışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.



