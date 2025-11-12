Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Ahıska Türkler Birliği heyetini kabul etti: Sürgünün acısı hala yüreğimizde

Bu bedbaht sürgünün 81'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sürgünde yitirdiklerimizin aziz hatıralarını anmayı, onları yad etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ülkemizde her yıl çok sayıda anma etkinliği ve konferans düzenleniyor. Bu etkinlikleri farklı ülkelere taşımanın bilhassa sürgünün tanığı olan coğrafyalara ulaştırmanın isabetli olacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığımızla birlikte, sürgüne dair interaktif bir sergi düzenlemeyi planladığınızı öğrendim. Bu serginin Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde gösterildikten sonra inşallah uygun bir mekanda daim kılınmasını hedefliyoruz.





Böylece Ahıska Türkü kardeşlerimizin çetin mücadelesini kalıcı olarak sergileyebilir, gelecek nesillere aktarabiliriz" dedi.