Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de görevi başında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru Şahin'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Faruk Şahin dün akşam saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirdi. Meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit oldu.