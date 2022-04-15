Güneş Fırtınası ne zaman olacak? Güneş fırtınası ile ilgili NASA'dan açıklama geldi

NASA'dan Güneş fırtınası açıklaması geldi. Bir uzman, Güneş fırtınasının perşembe günü Dünya'yı vuracağını açıkladı. Yapılan açıklama sonrası Güneş Fırtınası ile ilgili ayrıntılar merak kazandı.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş fırtınası; Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılması olarak biliniyor. Bir jeomanyetik olayı olarak bilinen Güneş fırtınasında; uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir.

GÜNEŞ FIRTINASI 2022 NE ZAMAN OLACAK?

Güneş fırtınası 14 Nisan Perşembe günü Dünya'da etkilerini gösterecek. Uzay hava fizikçisi Tamitha Skov'a göree Güneş fırtınası 14 Nisan'da Dünya'ya çarpacak. Skov tarafından paylaşılan bilgilere göre gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. Radyo kesintisi riski düşük olmaya devam ediyor, ancak amatör radyo operatörleri ve GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir.

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NASA VERİLERİ İNCELENDİ

Yeni bir Güneş Fırtınası tehlikesi yaşanıyor. Güneş'in üzerindeki AR2987 adındaki leke C sınıfı Güneş püskürtüsü geliyor.

Güneş patlaması olarak da bilinen bu olay nedeniyle büyük miktarlarda plazma Dünya'ya doğru hareket ediyor. Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, NASA ve NOAA (ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) verilerini inceledi.