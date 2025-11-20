Yeni Şafak
Günümüzde Yaz Olimpiyatları'ndaki sporlardan okçulukta, okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir? 20 Kasım Milyoner sorusu

Günümüzde Yaz Olimpiyatları'ndaki sporlardan okçulukta, okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir? 20 Kasım Milyoner sorusu

22:0720/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Milyoner
Milyoner

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen 1193. yeni bölümde yarışmacıya yöneltilen bir soru daha akıllarda soru işareti bıraktı. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği bilgi yarışmasında sorulan "Günümüzde Yaz Olimpiyatları'ndaki sporlardan okçulukta, okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?" sorusunun yanıtı ise belli oldu. İşte o sorunun doğru cevabı.

SORU: Günümüzde Yaz Olimpiyatları'ndaki sporlardan okçulukta, okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?

DOĞRU CEVAP: C: 70 metre

A: 30 metre

B: 50 metre

C: 70 metre

D: 100 metre

Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.


Kim Milyoner Olmak İster yaş sınırı kaçtır?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Milyoner'e 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. Başvuru yapacak kişide aranan temel şart, 18 yaşından büyük olmasıdır.


Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.

