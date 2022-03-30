Sahih hadisler için tarihe geçecek bir proje: Hadis veritabanı

Meridyen Derneği Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezince yürütülen Hadis Veritabanı sistemi açıldı. Hadis veritabanı'nın açılış töreninde yapılan açıklamada;

"Prof. Dr. Yavuz Ünal hocanın başkanlığında Türkiye'nin her yerinden 100'e yakın akademisyenle çalışılmış bir program. 33 temel kaynağın yani İslam klasik hadis literatürlerinin tamamının 267 bin rivayetin taranabileceği bir yapı olacak. Hadislerin hepsinin yeniden tercüme edildiği bir proje. Efendimizden kalan bu mirasa sahip çıkmamız lazım. O nedenle hadislerin Türkçeye tercümesi çok kıymetli. Akademisyenler için de kendilerine dosyalar açabilecekleri, özel çalışma dosyası oluşturabilecekleri, kendilerine bir kütüphane oluşturabilecekleri özel bir kullanımı var. İlerleyen süreçte buradaki hadisleri İngilizceye de çevirebiliriz. Hayallerimiz var, çünkü İslam'ın vahyin ilk muhatabı ve ilk uygulayıcısı Peygamber Efendimiz. Biz onun hayatını ne kadar doğru anlar ve uygularsak istikametimiz de o kadar doğru olacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

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Her biri alanında uzman onlarca ismin 6 yıl süren çalışmaları sonucu ortaya çıkan Hadis Veritabanı Projesi kullanıma açıldı.

Hadis alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin yanı sıra alana ilgi duyan tüm internet kullanıcılarının istifade etmesi amacıyla hayata geçirilen projeyle "güvenilir ve donanımlı dijital kaynak" ihtiyacını gidermek amaçlanıyor.

HADİSLERİN SİHHATİ SORGULANACAK

Projenin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı açıklamada: "Öte yandan bilhassa sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber, hadis iddiasıyla dolaşıma giren rivayetlerin sıhhatini sorgulamaya, son zamanlarda dozu giderek artan hadis odaklı tartışmaların yol açtığı zihin karışıklığının giderilmesine hizmet edecek bir veri tabanına duyulan ihtiyaç da ortadaydı." ifadelerini kullandı.

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"Alan içi ve ilgili araştırmacıların istifade ettiği devasa bir külliyat mevcut olmakla beraber, gerek dil yetersizliği, gerekse uzmanlık gerektiren yönleri nedeniyle bilhassa Efendimizin hadislerini merak eden, rivayetlerin sıhhati konusunda kaynağa yönelmek isteyen internet kullanıcılarının bu kaynaklara ulaşması, ulaşsa bile alanın kendine has dili ve metodolojisi nedeniyle anlaması oldukça zordu." açıklamalarında bulundu.