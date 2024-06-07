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Hafta sonu (8-9 Haziran 2024) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Hafta sonu öncesi hava durumu araştırmaları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların ise cuma günü ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu (8-9 Haziran 2024) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Havalar serinleyecek mi? İşte detaylar...

08:43 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 09:21 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7-8-9 Haziran hava durumu tahminini açıkladı. Peki bugün ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yağış var mı? Sıcaklıklar yükseliyor mu? Meteorolojiden uyarı var mı? İşte il il bugün, yarın ve pazar günkü hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 7 HAZİRAN 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu(Yozgat ve Sıvas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 8-9 HAZİRAN 2024

İzmirliler dikkat: Haftaya 41 derece olacak

İzmir'de yaz sıcaklıkları aniden etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji verilerine göre, kentte sıcaklıkların hızla artması bekleniyor. Bu hafta sıcaklıkların 41 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.



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