Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaça kadar açık?

Bankaların çalışma saatleri koronavirüs salgını sebebiyle değiştirilmişti. Temmuz ayı itibariyle başlayan normalleşme sürecinin ardından bankaların çalışma saatleri ilden ile veya şubeden şubeye farklılık gösterebiliyor. Bu anlamda vatandaşlar banka şubelerinden para çekme/yatırma kredi borcu, fatura ödeme gibi birçok işlem yapmak üzere bankaların çalışma saatlerini, açılış ve kapanış saatlerini merak edip araştırıyor.

KAMU BANKALARININ GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'de faaliyet gösteren 54 banka bulunmaktadır. Bunlar; 34 mevduat bankası (3 adet devlet mevduat bankası, 29 adet yerli ve yabancı sermayeli özel mevduat bankaları, 2 adet TMSF'ye ait banka), 14 kalkınma ve yatırım bankası (3 adet devlet kalkınma ve yatırım bankası, 11 adet yerli ve yabancı sermayeli özel kalkınma ve yatırım bankaları), 6 katılım bankası (3 adet devlet katılım bankası, 3 adet yabancı sermayeli katılım bankaları) şeklindedir.

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HALKBANK ÇALIŞMA SATLERİ

Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul etmektedir.

VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ÖZEL BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

KATILIM BANKALARI ÇALIŞMA SAATLERİ

Katılım bankaları tüm bankacılık faaliyetlerini faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak gerçekleştirir. İslam dininde ticaret ve bu ticaretten elde edilen kâr helaldir. Faiz içeren, spekülatif ve yüksek risk barındıran işlemler katılım bankacılığı prensiplerine uygun değildir. Alkollü içecek, şans oyunları, silah ve tütün ürünleri gibi toplum için zararlı bulunan konularda bankacılık işlemi yapılmaz.

Katılım bankaları çalışma prensipleri gereği faizsiz bankacılık ilkelerine uygun faaliyet göstermek için bünyelerinde “Danışma Komitesi” oluşturmuştur. Katılım bankalarının ürün ve süreçleri, yönetim kuruluna bağlı olan ancak bağımsız çalışan bu komitenin onayından geçer.

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Katılım bankaları, bankacılık piyasasında rekabet eder.

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Şubelerde müşterilere 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIF KATILIM BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Katılım, hafta içi her gün mesaiye 09.00'da başlamaktadır. 12.30'da 1 saatlik mola veren personeller 13.30 itibariyle ise hizmetlerini sürdürmektedir.

ZİRAAT KATILIM BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Şubelerde müşterilere 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

ALBARAKA TÜRK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Albaraka çalışma saatleri tüm şubelerinde 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olacak şekilde güncellenmiştir. Öğlen Arası: 12:30-13:30 saatleri arasında hizmet vermemektedir.

KUVEYT TÜRK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Kuveyt Türk şubeleri hafta içi 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 (Cuma 14:00-17:00) saatleri arasında hizmet vermektedir.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Bütün şubeleri hafta içi her gün 08.30-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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BANKA ŞUBELERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

1- Para Transferleri: Banka şubelerinden yapılan ve yapılmayan işlemler hangileridir? Denildiğinde ilk akla gelen şubeden gerçekleştirilen işlemler arasında para transferleri gelmektedir. Bu işlem genellikle banka şubelerinden yapılabilmektedir. Aslında internet bankacılığından da rahatlıkla yapılabilse de bu sistem daha çok gençler tarafından kullanılmaktadır. Gişe işlemlerinden rahatlıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Hangi hesaba para göndereceğiniz, hangi bankanın şubesine işlem yapacağınız önemlidir. EFT veya Havale işlemlerinizi şubelerin yoğunluğuyla alakalı olarak en kısa zamanda yapabilirsiniz.

2- Ödeme İşlemleri: Banka şubelerinden tüm faturalarınızı rahatlıkla ödeyebilirsiniz. Farklı yerlerde ödeme yaparak hem zorlanmamış hem de var olan kalabalığın içerisine girmemiş olursunuz. Bankanın gişe işlemlerinden kolaylıkla faturalarınızı öder veya internet bankacılığı üzerinden de otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizi veya doğalgaz faturalarınızı da rahatlıkla gişe işlemlerinden yapabilirsiniz.

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3 -Para Yatırma Ve Çekme İşlemleri: Bankacılık hizmetlerinden biri olan para yatırma veya çekme işlemleri de gişe işlemlerinden yapılabilir. Bu işlemleri rahatlıkla ve zahmet çekmeden ATM lerden de yapabilirsiniz. Fakat ATM sisteminde günlük para çekimi sınırlandırılmıştır. Güvenlik önlemi olarak alınan bu karar doğrultusunda Her banka para çekimi için farklı limitler belirlemiştir. Bundan dolayı para çekme işlemleri için bankanıza danışmalısınız.

4 -Mevduat Ve Yatırım İşlemleri: Bankalarda birikimlerinizi rahatlıkla değerlendirmeniz için bankanızın gişe işlemlerinden faydalanabilirsiniz. Gişe işlemlerini kullanarak vadeli mevduat hesabı açtırıp sağlam bir yatırım oluşturabilir ve faiz getirisi elde edebilirsiniz. Bu hesabı açtırabilmeniz için elbette hesabınızın mevduat açtırmaya müsait olması yeterli olacaktır. Gişe işlemlerinden döviz, tahvil, Repo gibi işlemleri yaptırabilirsiniz. Bu yatırım araçlarının anlık takip edilebilmesi için internet bankacılığından yararlanabilir ve zahmetsiz bir takip hizmeti alabilirsiniz.

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BANKA ŞUBELERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILAMAZ?

Banka şubelerine giderek kredi talebinde bulunabilirsiniz. Burada bireysel müşteri temsilcisinden yardım alarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Şahsi olarak kredi için imzalar atılacağından şubeden başvuru yapılması daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca kredi kartının limit işlemleri, ekstre işlemleri, kredi kartıyla ilgili tüm detaylı işlemler şubelerin yoğunluğundan dolayı internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Banka şubelerinden yapılan ve yapılmayan işlemlerçoğu kez ATM üzerinden yapılabilir.