Hasan Karakaya kimdir? Hasan Karakaya nerelidir, mesleği nedir?

2015'te Medine'de kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni görevinde bulunan usta yazar Hasan Karakaya için anma programı düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan merhum yazarın "kaleminin silahşoru" olduğunu belirtti. Eroğan'ın konuşmasının ardından Hasan Karakaya'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Yazar Hasan Karakaya'nın hayatına ilişkin bilgiler...

HASAN KARAKAYA KİMDİR?

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya, 1957 yılında Manisa'da bir köyde doğdu.

İlkokulu bitirdikten sonra İmam Hatip okuluna gitmek istedi ama gidemedi. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek okulunda okudu.

Hasan Karakaya, Müslüman halkın yılmaz savunucusu olarak bilindi.

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Öğrencilik yıllarında gazetelere edebi yazılar yazdı.

Barış Gazetesi'nde de yazılar yazdı.

Barış'tan sonra yazı işleri müdür yardımcısı olarak Yenigün Gazetesi'ne geçti.

Daha sonra da Başkent Gazetesi'ne geçti. Bir yıl sonra 22 yaşında yazı işleri müdürü oldu.

Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra Milli Gazete'ye geçip 8 yıl orada çalıştı.

Ardından 9 yıl da Türkiye Gazetesi'nde çalıştı.

1988 yılında Cuma Dergisi'ne ve akabinde o döneki adıyla Vakit'e geçti ve yazılarına burada devam etti.

Hasan Karakaya, 3 nisan 2013 tarihinde AK Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Ege Bölgesinden girmiştir.

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Türk basın tarihinin en dik duruşlu ve cesur kalemlerinden biri olan Hasan Karakaya, her zaman yazılarıyla gündem belirlemesini bildi.

ERDOĞAN'IN HASAN KARAKAYA İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Karakaya'nın 58 yıllık ömrünü, kalemiyle bu milletin hakkını, hukukunu, onurunu savunmaya adamış bir cengaver olduğunu belirterek, "Genç yaşlarda başladığı gazetecilik mesleğini bir maişet kaynağı olmanın ötesinde hakikat avcılığı olarak gören dirayetli bir insandı." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya Anma Programı"nda yaptığı konuşmada, Hz. Peygamber'in bir hadis-i şerifinde, hayat ve ölüm arasındaki irtibatı "İnsan nasıl yaşarsa, öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse öyle haşrolur." şeklinde tarif ettiğini aktardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet, insan hangi istikamet üzere yaşarsa son nefesini de öyle verir. Emaneti nasıl teslim etmişse öyle dirilir ve ruzi mahşerde de öyle hesaba çekilir. Yine insan, bu alemde ne biriktirmişse yarın hesap gününde de karşısında onu bulur. Biz Hasan Karakaya'nın ömrünü İslam'ı anlamaya ve anlatmaya adadığına, emaneti Resulullah'ın şehrinde inşallah bir Müslüman olarak teslim ettiğine tüm kalbimizle benliğimizle inanıyoruz. Burada bir kez daha kendisine Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, programdaki katılımcılara hitaben, "Kıymetli kardeşlerim, ben sizleri Allah için seviyorum. Rabb'im bizleri burada olduğu gibi inşallah sevgili Habib'inin sancağı altında da haşrucem eylesin." dedi.

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"Şüphesiz hepimiz bir gün bu fani alemdeki imtihanımızı tamamlayacak, inşallah bir Müslüman olarak ebediyete göç eyleyeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün gelinceye kadar da ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Dünyayı ahiretin tarlası görerek, hayatın albenisine kendimizi kaptırmadan her türlü gayreti göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin rehberliğinde ukbamızı kurtarma gayesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hasan kardeşimizin de dediği gibi esas mesele şan, şöhret, makam sahibi olmak değildir. Mesele, milletimizin 'Allah razı olsun' duasına layık olmak, geride hayırla yad edilecek güzel bir miras bırakmaktır. Mesele, bu fani dünyada adam gibi yaşamak, sırat-ı müstakim üzere bulunmak, son nefesimizi de bir Müslüman olarak vermektir."

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"Korkmamış, ürkmemiş, sinmemiş, adam gibi adam olmuştur"

Gençlere, "Hasan ağabeyinizi çok iyi tanıyın. TÜGVA olarak bunun hakkını da dört dörtlük verin." diye seslenen Erdoğan, "Hasan kardeşimizin 1957 yılında Manisa'da başlayan ve 2015 yılında Medine'de hitama eren hayat yolculuğunda işte bunun birçok örneği var. Hasan Karakaya, 58 yıllık ömrünü kalemiyle bu milletin hakkını, hukukunu, onurunu savunmaya adamış gerçek bir cengaverdi. Genç yaşlarda başladığı gazetecilik mesleğini bir maişet kaynağı olmanın ötesinde hakikat avcılığı olarak gören dirayetli bir insandı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Karakaya'nın özellikle 28 Şubat döneminde verdiği mücadelenin, onun yiğitlik beratı olarak herkesin hafızasına kazındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"Siyasetin ve toplumun gazete manşetleriyle hizaya çekildiği o meşum günlerde Hasan Karakaya, halkın ve hakkın sesi olmuştur. Darbeciler tehditle susturamadıkları Hasan Karakaya'nın kalemini bu kez uyduruk davalarla kırmaya çalışmış, ancak onun iradesini rehin, kalemini esir alamamışlardır. Dönemin vesayetçi basınına ve darbecileri ayakta alkışlayan yargısına rağmen Hasan Karakaya, linç edilme pahasına özgürlükleri, milli iradeyi ve milletin değerlerini savunmayı sürdürmüştür. İkbal peşinde koşanlardan, köşesini kiraya verenlerden, üç kuruşluk dünya menfaati için zulmü alkışlayanlardan, zulmü mazur gösterenlerden, zulme boyun eğenlerden asla olmamıştır. Darbecilere şirin görünmek uğruna gazete manşetlerinden 'Bırak git' çağrısı yapan korkaklara prim vermemiş, duruşunu, vakarını, gazetecilik mesleğinin haysiyetini son nefesine kadar korumuştur. Ne söylemişse, ne söyleyecekse hesapsız söylemiş. Ucu nereye varırsa varsın perdesiz konuşmuş, hakkın hatırını daima yüksekte tutmuştur. Korkmamış, ürkmemiş, sinmemiş, adam gibi adam olmuştur."

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"Hasan Karakaya, Akif'in 'Asım'ın nesli' olarak tanımladığı şiirin vücut bulmuş halidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirine atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Hasan Karakaya'yı en güzel hep söylerim ya Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleri anlatır. 'Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamaz. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu.' Hasan Karakaya, işte bu şiirin vücut bulmuş, ete kemiğe bürünmüş halidir. Gençler, bu şiir Akif merhumun, 'Asım'ın nesli' diye tanımladığı şiirdir. Bunu bu şekilde bilmenizi istiyorum."

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Hasan Karakaya'nın, Türkiye'nin son yarım asrının en karanlık dönemlerini bizzat müşahede etmiş bir insan olduğunu belirten Erdoğan, "Bir gazeteci olarak 12 Eylül darbesine zemin hazırlayan kaos ortamını yaşamıştı. Merhum Özal'la beraber ülkenin girdiği demokrasi ve kalkınma hamlesini görmüştü. 1990'larda ülkenin tekrar istikrarsızlık ve terör girdabına sürüklenişine şahit olmuştu. 28 Şubat'ta oluşturulan korku iklimini iliklerine kadar hissetmişti. 2001 krizinde bu ülkenin elitler tarafından nasıl soyulduğunu görmüştü." diye konuştu.