Hastalıkları resmen kapıdan kovuyor: Yarım asırlık tarif sapasağlam yapacak! İşte içindekiler...

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11:3625/09/2024, Çarşamba
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Tahin ve pekmez, sağlığa birçok faydası olan ve geleneksel Türk mutfağında sıkça kullanılan besinlerdir. Bu iki gıda, birleştiğinde güçlü bir enerji kaynağı ve besleyici bir karışım oluşturur. Peki, tahin ve pekmez karışımının sağlığımıza olan faydaları nelerdir ve en etkili formu hangisidir?

Tahin ve pekmez, enerji seviyelerini artırmanın yanı sıra birçok sağlık faydası da sunan besinlerdir. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve öksürük gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu etkileriyle bilinir. İşte öksürüğü azaltan ve yorgunluğu dinlendiren tahin ve pekmez karışımının nasıl yapılacağı ve faydaları...

TAHİN PEKMEZ VE YOĞURT KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR?

Tahin, susam tohumlarından elde edilen besleyici bir pasta olup, yüksek oranda protein, lif ve sağlıklı yağlar içerir. Pekmez ise, doğal şekerlerin yanı sıra demir, kalsiyum ve vitaminler bakımından zengin. Yoğurt ise probiyotik içeriğiyle sindirim sistemi için mükemmel bir besin. Peki bu üç bileşen bir araya geldiğinde ne olur?

Tahin pekmez, yüksek kalsiyum içeriği sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olurken, yoğurt ise kalsiyumun emilimini artırır ve kemik yapısını destekler. Düzenli tüketildiğinde, bu karışım kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır.

ÖKSÜRÜĞÜ YOK EDEN DOĞAL BİLEŞEN

Pekmez, öksürüğü hafifleten doğal bir bileşen. Yoğurt ise, bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotikler ile boğaz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı oluyor. Tahin de boğazı rahatlatan özellikleriyle biliniyor. Bu süper karışım kış aylarında gripten korunmada etkili.

Enerji seviyelerini artırma konusunda da etkili olan bu karışım, içeriğindeki kompleks karbonhidratlar sayesinde uzun süreli enerji sağlar.

Tahin ve pekmez, yorgunluk hissini azaltır ve günlük aktivitelerde daha enerjik hissetmenize yardımcı olur. Yoğurt da, içeriğindeki protein ile kasları destekler ve genel enerji seviyenizi yükseltir.

TAHİN-PEKMEZ-YOĞURT KARIŞIMI TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı pekmez

1 su bardağı yoğurt

TAHİN-PEKMEZ-YOĞURT KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Bir kasede tahin ve pekmezi iyice karıştırın.

Karışıma yoğurdu ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Karışımı bir servis kasesine aktarın ve soğuk servis yapın.

Bu basit ve lezzetli karışımı günün herhangi bir saati tüketebilir, sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

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#bağışıklık
#bağışıklık sistemi

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