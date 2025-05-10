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1 yılda 10 bine yakın film çekildi

1 yılda 10 bine yakın film çekildi

Abdulhamit Güler
04:0010/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerine göre, pandemi döneminde darbe aldıktan sonra toparlanan film üretimi tarihi zirveleri gördü. Dünya genelinde 2003’te 3 bin 896 adet olan film üretimi, her yıl artarak 2019’da 9 bin 328’e ulaştı. Kovid-19 salgını döneminde kısıtlamalar nedeniyle zarar gören film üretimi 2020 yılında yüzde 40 azalarak 5 bin 656’ya indi. Film üretimi, 2021’de 7 bin 827’ye, 2022’de 8 bin 833’e ve 2023’te 9 bin 511’e yükseldi. Dünya genelinde film üretiminde ilk sırayı Hindistan alıyor. Hindistan’da 2003 yılında 877 adet olan yıllık üretilen film sayısı 2023’te 2 bin 562’yi buldu. Böylece dünyada üretilen filmlerin 4’te 1’inden fazlası Hindistan’da gerçekleşti. Film üretiminde Hindistan’ı Çin izliyor. Çin’de 2003 yılında 140 adet olan film üretimi 2023’te 792’ye ulaştı. Japonya yıllık film üretim sayısında üçüncü sırada yer alırken, ülkede 2003 yılında 287 adet olan yıllık film üretimi 2023’te 676’ya çıktı. Türkiye ise bu tablonun çok uzağında. Ülkemizde yılda 150 civarı film çekiliyor. Pandemi öncesi 180 filmi aşmıştı bu tablo.


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#Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
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