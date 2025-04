Tehlikenin farkında mısınız?

Netflix’in fütürist dizisi Black Mirror’ın 7. sezonu yayınlandı. 6 bölüm olarak izleyicinin beğenisine sunulan dizi teknolojinin hayata dokunduğu noktalardaki mevcut durum ile yakın gelecek tasavvurunu birlikte sunuyor. Her bölümünde insanoğlunun teknolojiyle kurduğu ilişkiyi başka bir açıdan ele alan dizinin her hikayesinde temel mesele teknoloji ile birlikte hayatı kolaylaştıran unsurların ahlaki ve hukuki yansımaları irdeleniyor. Yapay zekanın kullanımından popüler video platformlarındaki komplo videolarını, güncel bir oyunun yanılsamasından sosyal medyada çare aramaya kadar her başlık “gerçek” olgusunu yeniden yorumluyor. Teknoloji ile kolaylaşan hayatın daha şimdiden ahlaki yansımalarla insanın insana ve insanın kendisine karşı yaklaşımındaki yöntemi sorgulayan dizi ile birlikte ahlaki değerlendirme sınırları tartışmaya açılıyor.