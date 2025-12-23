10 hastadan 7’si Influenza

Soğuk havaların etkisiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin artış yaşanırken, özellikle İnfluenza vakalarındaki yükseliş acil servislere başvuruları da artırdı. Her 10 hastadan 7’sinin İnfluenza tanısı aldığını belirten uzmanlar, kapalı ve kalabalık ortamlarda virüslerin hızla yayıldığına dikkat çekiyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, son haftalarda acil servislere başvurularda gözle görülür bir artış olduğunu belirterek “Rinovirüs, soğuk algınlığı ve nezle etkenlerinde artış var. Bazı hastalarda birden fazla virüsün aynı anda etkili olduğu ‘kombo virüs’ enfeksiyonlarına da rastlıyoruz. Ancak en sık karşılaştığımız tablo influenza. Yüksek ateş, kas ağrıları ve halsizlikle seyreden influenza vakalarında belirgin artış söz konusu” dedi.

Gökçe Demir

HAFİFE ALMAYIN

İnfluenzanın sanıldığı kadar masum bir hastalık olmadığını vurgulayan Demir, “Bağışıklığı güçlü kişiler bile her kış influenzaya yakalanabiliyor. Grip, zatürre ve solunum yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. El hijyenine dikkat etmek, kalabalık ortamlarda maske kullanmak çok önemli” uyarısında bulundu.

VAKALAR AĞIR SEYREDİYOR

Test yapılmadan gribal enfeksiyonların Covid-19’dan ayırt edilmesinin zor olduğunu dile getiren Demir, yeni Kovid-19 varyantlarının hastalık yapma gücünün önceki dönemlere göre daha düşük olduğunu anlattı. Kovid-19’da hafif burun akıntısı, hapşırık, öksürük ve düşük ateş görüldüğünü anlatan Demir, “Influenza daha yüksek ateş, boğaz ağrısı ve belirgin şikâyetlerle seyrediyor. Bu nedenle acil servislere başvuran hastaların önemli bir kısmında influenza tanısı konuluyor” ifadelerini kullandı. Tat ve koku kaybının çoğu zaman Kovid-19 ile ilişkilendirildiğini ancak bunun tek başına ayırt edici olmadığını hatırlatan Demir, rinovirüsler, enterovirüsler ve hatta influenza da tat ve koku kaybının görüldüğünü belirtti.

YATIŞLAR DA ARTIYOR

Artan vaka sayılarıyla birlikte hastanede yatan hasta sayısının da yükseldiğine dikkat çeken Demir, kombo virüslerin zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarını tetiklediğini hatırlattı. Demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada en önemli nokta, enfeksiyonun viral mi bakteriyel mi olduğunun doğru ayırt edilmesidir. Viral gripte antiviral ve destekleyici tedavi uygulanır. Ancak bakteriyel bir enfeksiyon varsa antibiyotik tedavisi gündeme gelir.”

Kronik hastalığı olanlar dikkat

Grip aşısının ideal olarak eylül–ekim aylarında yapılması gerektiğini söyleyen Demir, “Eğer henüz ağır gribal bir enfeksiyon geçirilmediyse, bugünlerde ve Şubat ayı içinde de grip aşısı yaptırılabilir. Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü bireyler, kalp, akciğer, böbrek ve bağışıklık sistemi hastalığı bulunanların grip aşısını ihmal etmemeli" dedi.











