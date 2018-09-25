Hayat 12nci Beyoğlu Sahaf Festivali başladı
KÜLTÜR SANAT

12’nci Beyoğlu Sahaf Festivali başladı

Tarihinin tozlu sayfalarından günümüze kadar gelen binlerce kitap Beyoğlu’nda görücüye çıktı. Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali’ne vatandaşların ilgisi yoğundu.

Haber Merkezi DHA
Bugün başlayan 12. Beyoğlu Sahaf Festivali, 7 Ekim’de son bulacak.
Bugün başlayan 12. Beyoğlu Sahaf Festivali, 7 Ekim’de son bulacak.

Kitapseverlerin her yıl büyük heyecanla beklediği ‘Beyoğlu Sahaf Festivali’, Taksim Meydanı Etkinlik Alanı'nda başladı. Yoğun yağış olmasına rağmen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivale Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yazar İskender Pala ve AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan katıldı.

Festivale 63 sahaf katıldı

Asırlık kitapların yanı sıra, tarihe tanıklık eden dergiler, eskiye ait yazılar, eski fotoğraflar, nadide levhalar, mektuplar ve kartpostallar stantlardaki yerini aldı. Bu yıl festivale 63 sahaf katıldı.

Orta yaş geliyor

11 yıldır sahaflık yapan Hülya kokulu, “Çok sevdiğim bir meslek. Müşterilerimin kitaplara fazla ilgisi var. Özellikle orta yaş müşterilerim oluyor. Öğrenciler de çok geliyor. Okumayan da var ama okuyan kesim fazla” diye konuştu.

DHA

Havası solunmalı

12 yıldır Beyoğlu Sahaf Festivali'nde stant açtığını kaydeden Bayram Koç ise, “İstanbul’un göbeğine Taksim’e sahaf festivali açılıyor. 60 civarında sahaf da geliyor. Vatandaşlar kitap okumasa bile bunca kitabı bir arada bir daha çok zor görebilir. Kütüphanelerde bile görmek güçtür. Osmanlı yazmaları, fotoğrafları, kartpostalları, plakları her şeyi bir arada görebilirler. En azından buranın havasını solusunlar” dedi.
7 Ekim’de sona bulacak festivalin açılış programının sonunda Semt Konakları'nda verilen Okuma-Yazma Kursuna katılan kadın kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.

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