14 Şubat için şık ve anlamlı bir seçim: Parker IM

Kullanıcının günlük yaşam alışkanlıkları düşünülerek tasarlanan Parker IM Writing Rituals koleksiyonu; kalemin dengeli ağırlığı, elde tutuş hissi, estetik formu ve pürüzsüz mürekkep akışıyla yazma deneyimine lüks ve odaklanma unsuru katıyor. İster günlük tutarken ister planlama yaparken, ister not alırken ya da yaratıcı yazım sürecinde olsun, Parker IM yaşamın her anında kullanıcıya eşlik ediyor.

Koleksiyonda yer alan her bir kalem, renk teorisinden ilham alan özel renk geçişleri ve metalik saten kaplamasıyla dikkat çekiyor. Altın PVD kaplama detaylara sahip turuncu model ve krom kaplama detaylarla tamamlanan mavi model; sakinleştirici, ilham verici ve canlandırıcı etkileriyle yazma ritüellerini güçlendiriyor.

Hem düşünceli bir hediye hem de uzun yıllar saklanabilecek kişisel bir değer olarak öne çıkan Parker IM Writing Rituals koleksiyonu, Sevgililer Günü’nü daha anlamlı kılmak isteyenler için şık bir alternatif sunuyor.