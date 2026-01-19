Yeni Şafak
14 Şubat için şık ve anlamlı bir seçim: Parker IM

17:1519/01/2026, Pazartesi
Parker IM Writing Rituals koleksiyonu
Parker, Sevgililer Günü için hediye arayışında olanlara, yaşam rutinlerinden ilham alınarak tasarlanan Parker IM Writing Rituals koleksiyonunu öneriyor. Üst düzey yazma deneyimi sunan bu özel seri, estetik tasarımı ve fonksiyonel yapısıyla yazmayı keyifli bir ritüele dönüştürüyor.

Kullanıcının günlük yaşam alışkanlıkları düşünülerek tasarlanan Parker IM Writing Rituals koleksiyonu; kalemin dengeli ağırlığı, elde tutuş hissi, estetik formu ve pürüzsüz mürekkep akışıyla yazma deneyimine lüks ve odaklanma unsuru katıyor. İster günlük tutarken ister planlama yaparken, ister not alırken ya da yaratıcı yazım sürecinde olsun, Parker IM yaşamın her anında kullanıcıya eşlik ediyor.

Koleksiyonda yer alan her bir kalem, renk teorisinden ilham alan özel renk geçişleri ve metalik saten kaplamasıyla dikkat çekiyor. Altın PVD kaplama detaylara sahip turuncu model ve krom kaplama detaylarla tamamlanan mavi model; sakinleştirici, ilham verici ve canlandırıcı etkileriyle yazma ritüellerini güçlendiriyor.

Hem düşünceli bir hediye hem de uzun yıllar saklanabilecek kişisel bir değer olarak öne çıkan Parker IM Writing Rituals koleksiyonu, Sevgililer Günü’nü daha anlamlı kılmak isteyenler için şık bir alternatif sunuyor.

Her iki kalemin de fiyatı 3300 TL KDV dahil.

#14 şubat
#hediye
#parker
