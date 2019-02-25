2019 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2019 Oscar Ödül Töreni'ne damgasını vuran Roma ve The Favourite filmleri bu yıl en çok dalda aday gösterilen filmler olmuştu.

Tören hakkında öne çıkan başlıkları:

* Bir Yıldız Doğuyor ve Vice filmleri 8, Black Panther 7 dalda Oscar'a aday.

* Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi.

* Roma ise En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu.

* 91. Akademi Ödülleri için bu sene kadın yönetmenler arasından aday gösterilen olmadı.

* Bu yıl Oscar ödül töreninin belirli bir sunucusu yok. Farklı farklı isimler tören boyunca sunuculuk yapacak. Geçen yılki töreni üst üste ikinci kez komedyen Jimmy Kimmel sunmuştu.

Javier Bardem'in sunuşunu 'duvarsız' bir dünya diyerek İspanyolca yaptığı yabancı dilde en iyi film Oscar'ı Roma filminin oldu.

2019 Oscar'ları ise şöyle:

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU REGİNA KİNG OLDU

Regina King

En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde If Beale Street Could Talk filmiyle ödülün kazananı Regina King oldu.

REKLAM

EN İYİ BELGESEL: FREE SOLO

Free Solo

En iyi belgesel kategorisinde ise kazanan Free Solo oldu.

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI: VİCE

En iyi saç ve makyaj kategorisinde ödül Vice filminin oldu.

EN İYİ KOSTÜM: BLACK PANTHER

Black Panther

2019 Oscar Ödülleri töreninde en iyi kostüm tasarımı ödülünü Black Panther filmi aldı.

EN İYİ PRODÜKSİYON: BLACK PANTHER

Black Panther

2019 Oscar Ödülleri töreninde en iyi prodüksiyon tasarımı ödülü Black Panther'in oldu.

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: ALFONSO CUARON (ROMA)

Alfonso Cuarón

2019 Oscar Ödülleri töreninde en iyi görüntü yönetimi Oscar'ı Roma filmiyle yönetmen Alfonso Cuaron'un oldu.

EN İYİ SES KURGUSU: BOHEMİAN RHAPSODY

Bohemian Rhapsody

2019 Oscar Ödülleri töreninde en iyi ses kurgusu ödülü Bohemian Rhapsody'nin oldu.

EN İYİ SES EFEKTİ: BOHEMİAN RHAPSODY

Bohemian Rhapsody

2019 Oscar Ödülleri töreninde en iyi ses efekti ödülü Bohemian Rhapsody'nin oldu.

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM: ROMA

Yabancı dilde en iyi film Oscar'ı ise Roma filminin oldu.

EN İYİ FİLM KURGUSU: BOHEMİAN RHAPSODY

Bohemian Rhapsody

2019 Oscar Ödülleri töreninde en iyi film kurgusu ödülünü Bohemian Rhapsody'nin aldı.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: MAHERSHALA ALİ

Mahershala Ali

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü, Mahershala Ali'ye verildi. Ali, 2017 yılında Moonlight filmiyle de aynı ödülü alarak Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu olmuştu.

EN İYİ ANİMASYON FİLM: ÖRÜMCEK ADAM - ÖRÜMCEK EVRENİNDE

En iyi animasyon film Oscar'ını Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde kazandı

EN İYİ KISA ANİMASYON: BAO

BAO

En iyi kısa animasyon filminin kazananı ise Pixar yapımı 'Bao' oldu.

EN İYİ KISA BELGESEL: PERİOD. ENF OF SENTENCE

2019 Oscar Ödülleri töreninde en iyi kısa belgesel ödülünü 'Period. End Of Sentence' aldı.

REKLAM

EN İYİ GÖRSEL EFEKT: FİRST MAN

En iyi görsel efekt ödülünün sahibi First Man filmi oldu.

EN İYİ KISA FİLM: SKİN

2019 Oscar ödülleri töreninde en iyi kısa film ödülünü 'Skin' aldı.

EN İYİ ORİJİNAJ SENARYO: GREEN BOOK

En iyi orijinal senaryo ödülünün sahibi Green Book filmi oldu.

EN İYİ UYARLAMA SENARYO: BlacKkKlansman

2019 Oscar ödülleri töreninde en iyi uyarlama senaryo ödülünü 'BlacKkKlansman' aldı.

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ: BLACK PANTHER

En iyi film müziği ödülünü kazanan Black Panther filmi oldu.

EN İYİ FİLM ŞARKISI: SHALLOW

A Star Is Born

En iyi film şarkısı şarkısı Bir Yıldız Doğuyor filmiyle 'Shallow' un oldu.

EN İYİ ERKEK OYUNCU: RAMİ MALEK

2019 Oscar ödülleri töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü Bohemian Rhapsody filmindeki performansı ile Rami Malek aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU: OLİVİA COLMAN

Olivia Colman

En iyi kadın oyuncu ödülünü The Favourite filmiyle İngiliz oyuncu Olivia Colman kazandı.

EN İYİ YÖNETMEN: ALFONSO CUARON

En iyi yönetmen Oscar'ının kazananı Roma filmiyle Alfonso Cuarón oldu. Meksikalı yönetmen toplamda üçüncü Oscar'ını aldı. Bu gece ise iki ödül kazandı.

Alfonso Cuarón

EN İYİ FİLM: GREEN BOOK

En iyi film Oscar'ını Yeşil Rehber (Green Book) filmi kazandı.