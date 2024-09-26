30 bin temizlik personeli ekimde işbaşı yapacak

Okullarda temizlik için istihdam edilecek 30 bin personele ilişkin başvurular bugün sona eriyor. Personelin en geç ekim ayında işbaşı yapması bekleniyor. İstihdam edilecek personel, çalıştığı gün sayışı asgari ücrete bölünerek ücret alacak. İllerdeki ihtiyaç valilikler tarafından duyurulurken 6 aylık bir dönem için işe alınacakların ekim ayı itibarıyla işbaşı yapması hedefleniyor. İstihdam edilecek personele İş Kanunu hükümleri çerçevesinde yürürlükte olan günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılacak. Başvurular için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamak, emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak, başka bir yerde sigortalı olmamak gibi şartlar aranıyor.