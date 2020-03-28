Hayat 305 kez ameliyat olan Kayranın annesi Ameliyat başarılı geçti çok mutluyum
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305 kez ameliyat olan Kayra'nın annesi: Ameliyat başarılı geçti çok mutluyum

Bursa'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman'ın, ABD'de devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye döndü. Oğlunun durumunun iyi olduğunu belirten anne Ayşen Karakaş, "Amerika'daki ameliyat başarılı geçti. Oğlum su ve çorba içebiliyor. Bir anne olarak çok mutluyum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kayra, 9 yılda Türkiye ve ABD'de toplam 305 ameliyat geçirdi.
Kayra, 9 yılda Türkiye ve ABD'de toplam 305 ameliyat geçirdi.

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 305 ameliyat geçirdi.

DHA

Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Kayra ve ailesi, Amerika’nın Boston eyaletindeki bir hastanede gördüğü tedavinin tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul’a döndü.

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"Bir anne olarak çok mutluyum"

Kayra'nın 10 seneden beri bir sürü ameliyat geçirdiğini söyleyen annesi Ayşen Karakaş, "En son ameliyatımız başarılı geçti. Oğlum 10 sene sonra bir şeyler yiyip içmeye başladı. Bu çok güzel bir duygu. Aslında en başta hiç inanmamıştım. Çünkü 10 senedir her yapılan ameliyatta bize, 'Kayra bundan sonra iyi olacak' deniyordu. Fakat ameliyatlardan sonra hiçbir yol almamıştık. Kayra bu ameliyatından sonra su ve çorba içmeye başladı. Bunlar çok güzel duygular. Bir anne olarak çok mutluyum. Bize bu konularda yardımcı olan Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Serdar Beye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve devletimize binlerce kez teşekkür ediyorum. Oğlum için ciddi paralar ödediler sorgusuzca. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

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