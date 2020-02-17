4 K ile bu hastalıklardan kurtulun

Geleneksel tıp alanında yaptığı araştırmalar ile bilinen Fitoterapist Dr. Muammer Yıldız, hastalara doğal yöntemlerle dertlerine şifa bulmaları için Anadoluyu karış karış gezerek kolay ve aynı zamanda çok da sağlıklı bir karışım formülü hazırladı.

İşte Dr. Muammer Yıldız'ın çok önemsediği basit ama etkili formül;

*Kara üzüm pekmezi - 350 gr

*Kuşburnu marmelatı - 300gr

*Keçi boynuz pekmezi - 200 gr

*Karadut - 150 gr

Bu karışımın bir ayda su veya meyve suyu ile tüketilmesi gerekiyor.

Bu karışımı tüketenler kolay hasta olmuyor 4 vitamin eksikliğinden emin oluyor. 4 K A,B ve C Vitamin ihtiyacını karşılar D vitamini emilimine yardımcı olur.

Hekimzade Dr. Muammer Yıldız'ın hazırladığı 4 K formülünün iyi geldiği başlıca hatalıklar;

*Romatizmal hastalıklar

*Demir eksikliği anemisi

*Kısırlık

*Bağışıklık sistemi hastalıkları

*Aft ve Behçet

*Cilt kuruluğu

*Menapoz şikayetleri

*Kemik erimesi

*Kireçlenme

Bu özel karışımı kullanan hastalar kendilerine ciddi oranda fayda sağladıklarını göreceklerdir.