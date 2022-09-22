Hayat 500 bin konut böyle olacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin daire planları belli oldu
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500 bin konut böyle olacak: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin daire planları belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin daire planları belli oldu. Şimdiden 4 milyon başvuru alan projede, İstanbul Esenler'deki TOKİ konutları model alınacak. Esenler'deki 2+1 ve 3+1 daireleri gezdik. Binalar 5 katlı. Kişi başına 17 metrekare yeşil alan düşüyor. Her daire balkonlu. 3+1'lerde ebeveyn banyosu bile var.

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Burak Doğan Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
500 bin konut böyle olacak: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin daire planları belli oldu
Dairelerde kullanılan kapı, seramik, parke ve banyo dolapları, kalitesi ile dikkat çekiyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular sürerken, inşa edilecek dairelerin planları belli oldu.

Projedeki daireler, İstanbul Esenler'de inşa edilenlerle aynı olacak.
Projedeki daireler, İstanbul Esenler'de inşa edilenlerle aynı olacak.

500 bin sosyal konutun bulunacağı projede daireler, İstanbul’da Esenler Belediyesi-TOKİ iş birliğiyle kentsel dönüşüm kapsamında yapılan evler model alınarak inşa edilecek.

Holn
Holn

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat gezerek onay verdiği daireler, hak sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Yeni Şafak, Esenler'deki örnek eşyalı ve boş daireleri görüntüledi.

Çocuk odası
Çocuk odası

KİŞİ BAŞI 17 M2 YEŞİL ALAN

Yatay mimariyle inşa edilecek konutlar beş katlı. Doğal gaz ve ısı yalıtımın olacağı binaların altında kapalı otopark bulunuyor. Yeşille iç içe projede kişi başına 17 metrekare yeşil alan düşüyor.

Banyon
Banyon

Konutlar çocuk oyun alanları, cami, okul ve hastanelere yürüme mesafesinde. Ayrıca büyük bir spor tesisi de bulunuyor.

Dairelerde kullanılan kapı, seramik, parke ve banyo dolapları, kalitesi ile dikkat çekiyor.
Dairelerde kullanılan kapı, seramik, parke ve banyo dolapları, kalitesi ile dikkat çekiyor.

EBEVEYN BANYOSU VAR

Model kentsel dönüşüm projesindeki 3+1 daireler, 110 ile 125 metrekare arasında değişiyor. Her dairede balkon, banyo, ebeveyn banyosu, alaturka ve alafranga tuvalet bulunuyor. 110 metrekare dairenin 5 metrekare balkonu, 10’ar metrekare iki yatak odası, 23 metrekare salonu ve 16 metrekare ebeveyn odası bulunuyor.

Mutfak
Mutfak

12 metrekare büyüklüğündeki mutfak ise kullanışlı dolapları ile göz dolduruyor. 3+1 daireler ise geniş aileler için ideal görüntü veriyor.

Yatak odası
Yatak odası

KÜÇÜKLER AMERİKAN MUTFAKLI

Sosyal konut projesinde 2+1 daireler 80 ile 100 metrekare arasında yükselecek. 80 metrekare olanlarda Amerikan mutfak, 100 metrekare olanlarda ise 12 metrekare mutfak olacak. 100 metrekarelik dairede 23 metrekare salon, 6 metrekare balkon, 11 metrekare çocuk odası, 12 metrekare ebeveyn odası var.

Muhittin Görgeç
Muhittin Görgeç

Yüzler gülüyor

Tamamlanan TOKİ Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi’nde konutlarına yerleşen vatandaşlarla konuştuk. Volkan Çolak, “Çok beklemedik. Pandemi olduğu için 1 yıl geç teslim aldık. Esenler Oruç Reis'ten buraya taşındık. Çünkü binamız çok eskiydi. Artık depreme dayanıklı bir evimiz oldu. Memnunuz” dedi.

Volkan Çolak
Volkan Çolak

Daireyi dükkanıyla takas ettiğini söyleyen Muhittin Görgeç ise şunları söyledi: “1 aydır buradayız. Memnunuz, çok kullanışlı bir ev. Eski evimizle kıyas bile edilemez. Yapanlardan Allah razı olsun.”

TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak?: Liste yenilendi
FOTOĞRAF 43
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İL İL 250 BİN TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ LİSTESİ
TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında detaylar belli oldu. 14 Eylül'de erişime açılacak başvurulara binlerce kişi katılacak. 250 bin TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı belli oldu. İşte il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi.
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TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak?: Liste yenilendi
TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Ucuz konutların hangi illerde yapılacağı belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İşte il il 250 bin konutun yapılacağı yerler.

Sosyal konut projesine başvuru sayısı 3,5 milyona yaklaştı
EKONOMİ
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