Hayat 90 yaşında pazarda tezgah açıp hasta oğluna bakıyor
AKTÜEL

90 yaşında pazarda tezgah açıp hasta oğluna bakıyor

90 yaşında pazarda tezgah açıp hasta oğluna bakıyor

Edirne'de Fahriye Koşucu (90), ilerleyen yaşına rağmen pazarda ikinci el giysi satıp, şeker hastası oğlu Halil Koşucu'ya bakıyor. Devletten aldığı yaşlılık maaşından başka gelirinin olmadığını söyleyen Koşucu, "Ben dilenmemek için pazarcılık yapıyorum. Kendimi bildim bileli hep çalışıyorum. Zor oluyor ama yaşamak için çalışmak zorundayım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hasta oğluna bakan 90 yaşındaki çınar, dilenmemek için çalıştığını söylüyor.
Hasta oğluna bakan 90 yaşındaki çınar, dilenmemek için çalıştığını söylüyor.

Yıldırım Mahallesi'nde oturan Fahriye Koşucu, eşinin ölümünün ardından 6 yıl önce de kanserden kızını kaybetti. Bu dönemden sonra Koşucu'nun oğlu Halil Koşucu da hastalandı. Koşucu, maddi durumu kötü olan oğluna bakmak için kentte kurulan pazarda ikinci el giysi satmaya başladı. Devletten aldığı 600 lira yaşlılık aylığından başka geliri olmayan Koşucu, tezgahında, bahçesinde yetiştirdiği çiçek ve sebzeleri de satıyor. Koşucu'nun tezgahta 5-10 liraya sattığı eşyalara vatandaş ilgi gösteriyor.

Dilenmemek için pazarcılık yaptığını söyleyen Koşucu, "Bir kızım vardı kanserden öldü, o öldüğünden beri bu işi yapıyorum, 6 yıl oldu. Eşim de daha önce öldü, bir oğlum kaldı. O da şeker hastası oldu, çalışamıyor ona da ben bakıyorum. Dilenmemek için bu işi yapıyorum, dilenirsem suya atarım kendimi. Burada bazen 50, bazen 100 kazanıyorum, hiç kazanamadığım da oluyor. Herkes çalışsın, kaç yaşında da olsa çalışsın dilenmesin" dedi.

Babasının 10 yaş büyük ölen ablasının kimliğini kendi üzerine çıkardığı için kimlikte 100 yaşında görülen Fahriye Koşucu, "Daha önceden çiftçilik yaptık, ondan emekli olmadım. Eşim öldü, hepsi bitti. Ürünlerde kazak var, çiçek var, dantel var. 5 liraya da var, 10 liraya da var. Ekmek paramı kazanayım diye 5 liradan veriyorum" diye konuştu.

'ONURLU KADIN'

REKLAM

Koşucu'nun tezgahından alışveriş yapan Şahide Arslan, "Onu sürekli burada pazarda görüyorum. 'Ben çalışırsam ekmeğimi yiyorum, çalışmazsam yiyemiyorum' diyor. Kaç yaşında hala çalışıyor. Onurlu, gururlu kadın. Geçen gün pazara gittim, elimdeki torbayı bıraktım onun yanına, başkası olsa almaz" dedi.
Fahriye Koşucu'ya destek olmak için ondan alışveriş yaptığını söyleyen Sultan Karabulut ise, "Buradan geçerken tezgahtan alışveriş yapıyorum. Fahriye hanım 90 yaşında, hala ekmek parası için çalışıyor. Satın aldığımız ürünlerle ona destek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

​Drone ile adım adım takip edilen grup kaçarken paketlendi.
Kongolu hacı adaylarına vize engeli

Kongolu hacı adaylarına vize engeli

Suudi Arabistan'ın Ebola salgını riskini gerekçe gösterdi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Memur ve memur emeklilerinin gözü 1 Ağustos'ta.
Elinizi çabuk tutun

Elinizi çabuk tutun

Faizlerdeki düşüş gayrimenkul sektörüne olumlu yansıyacak.
Tatilcilere 'ucuz fiyat' uyarısı

Tatilcilere 'ucuz fiyat' uyarısı

"​Mağduriyet yaşamamak için çok dikkatli olun."
90 yaşında<br>ekmek derdinde

90 yaşında
ekmek derdinde

​Fahriye Nine, hasta oğluna bakmak için çalışıyor.

İsveç'te Türk restoranına saldırı

İsveç'te Türk restoranına saldırı

El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda tüm camlar kırıldı.

Türkiye'nin gurur projesi: Kızıl elma

Türkiye'nin gurur projesi: Kızıl elma

En büyük savaş gemileri tamir ve inşa edilecek.

Ucuz ekmek mahkemelik

Ucuz ekmek mahkemelik

​İtiraz edildi, 6 işletmeye daha dava açılacak.
Eşinin şeytani<br> planı pes dedirtti

Eşinin şeytani
planı pes dedirtti

​Polis çevirmesinde ehliyetine el konuldu evde raporları bulunca büyük şok yaşadı.
255 terörist Pençe ile etkisizleştirildi

255 terörist Pençe ile etkisizleştirildi

TSK'dan Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe.
Kaç aylıklar için<br> okul kaydı zorunlu?

Kaç aylıklar için
okul kaydı zorunlu?

​Bakan Ziya Selçuk tablo ile tek tek açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.