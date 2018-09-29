Aamir Khan'ın yeni filminin fragmanı yayımlandı

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Kırmızı alarm: Zorba geliyor

Günlerdir konuşulan tropik fırtına için Yunan Meteorolojisi Mora, Girit ve Atina için alarm verdi. 11 metrelik dalgalar olacağı tahmin ediliyor. Yunanistan'ın ardından Türkiye’yi de etkisi altına alması beklenen fırtınanın Ege ve Marmara’da yarın hortum, sel, yıldırım gibi hava olayları ile vurması bekleniyor.