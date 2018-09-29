Hayat Aamir Khanın yeni filminin fragmanı yayımlandı
SİNEMA

Aamir Khan'ın yeni filminin fragmanı yayımlandı

Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın yeni filmi "Hindistan Eşkıyaları"nın (Thugs Of Hindostan) Türkçe alt yazılı fragmanı yayınlandı. Khan, filmle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok büyük ve eğlenceli bir aksiyon filmi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Aamir Khan'ın son filmi Hindistan Eşkıyaları, 30 Kasım'da izleyici ile buluşacak.
Aamir Khan'ın son filmi Hindistan Eşkıyaları, 30 Kasım'da izleyici ile buluşacak.

Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın son filmi "Hindistan Eşkıyaları"nın (Thugs Of Hindostan) Türkçe alt yazılı fragmanı izleyiciyle buluştu. Başarılı oyuncu, aksiyon-macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filme ilişkin, "Çok büyük ve eğlenceli bir aksiyon filmi" değerlendirmesinde bulundu.

Khan'ın "Firangi" karakterini canlandırdığı filmde, Amitabh Bachchan, Katrina Kaif ve Fatima Sana Shaikh da rol aldı.

Vijay Krishna Acharya'nın yazıp yönettiği film, Bollywood'un en yüksek bütçeli filmi olmasıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye'ye Filmartı Film tarafından getirilen yapım, 30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Aamir Khan'ın yeni filmi Hindistan Eşkıyaları fragmanı yayınlandı
OYNAT
Aamir Khan'ın yeni filmi Hindistan Eşkıyaları fragmanı yayınlandı
Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın son filmi 'Hindistan Eşkıyaları'nın (Thugs Of Hindostan) Türkçe alt yazılı fragmanı izleyiciyle buluştu.
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