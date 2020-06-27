Acı tecrübe: Küçük Orhan kolonyanın yandığını yanarak öğrendi

Erzincan'da oturan Altun K.'nin 5 çocuğundan en küçüğü olan Orhan K., evde tek başına oturduğu sırada üzerine kolonya döktü. Kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak eden Orhan K., mutfaktan aldığı çakmağı yakınca bir anda alevler içinde kaldı. Yanan kıyafetlerini çıkaramayan Orhan K., koşarak dışarı çıkıp bahçede oturan annesi ve yakınlarından yardım istedi. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen anne ve yakınları bir anda ne yapacaklarını şaşırdı.

OYNAT 00:59 Şaka yapayım derken arkadaşına dehşeti yaşattı İstinye'de bir şahıs kendisini korkutarak şaka yapan arkadaşını intikam almak için iş yerindeyken tinerle ateşe verdi. Gencin alev topuna döndüğü korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. BiP'te paylaş

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Küçük çocuğun dayısı Cemal Bayram, yeğeninin üzerinde yanan kıyafetleri çıkartarak kurtardı. Ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan K., yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

FOTOĞRAF 20 Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin ağabeyiyle tartıştıktan sonra bulunduğu daireyi ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 5 katlı apartmanda büyük hasar oluştu.​​ Hüseyin A. aldıkları evi müteahhide verip yeni ev alacaklarını söyleyince kardeşi Suat A. bu duruma karşı çıktı. İki kardeş anlaşamayınca Hüseyin A., kendisine karşı gelen kardeşine kızarak önce evde bulunan ev eşyalarını yere attı daha sonra kardeşini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Şüpheli ateş yakarken ceketinin tutuşması sonucunda evin önünde elbiselerini çıkartarak olay yerinden kaçtı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Suat A.’yı kurtardıktan sonra yangını kısa sürede söndürdü. Hüseyin A.’nın eşyaları atması üzerine sokağa dökülen mahalleli olayı korku dolu gözlerle izlerken, polis ekipleri eşyaları balkondan atıp kardeşini eve kilitleyip evi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kardeşini odaya kilitleyip evi ateşe verdi Bursa'da kavga eden 2 kardeşten biri evdeki eşyaları balkondan atıp evi ateşe vererek kardeşini eve kilitledi. Evde kilitli kalan kardeş kurtarılırken şüpheli sokak ortasında alev alan elbiseleri çıkararak kaçtı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Hükümlü kendini ateşe verdi: Jandarma kurtardı

'Benim yaptığımı kimse yapmasın'

İzzetpaşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Orhan K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Vücudunda iki ve üçüncü derece yanıklar bulunan Orhan K., "Evde elimi yüzümü yıkadıktan sonra üzerime kolonya döktüm. Sonra bunun yanıp yanmayacağını merak ettim. Mutfaktan aldığım çakmağı yakınca alevler içinde kaldım. Söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Bağırarak dışarı çıkıp bahçede oturan annemlerden yardım istedim. Dayım üzerimdeki kıyafetleri çıkardı. Ama canım çok yandı. Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim. Benim yaptığımı kimse yapmasın" diye konuştu.