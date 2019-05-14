Açlıkla mücadele sergiyle anlatıldı

Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dünyadaki açlık krizini görmezden gelme yerine mücadele etme amacıyla "Hayat Çok Ucuz" isimli yardım kampanyası başlatıldı.

Sergi, 15-21 Haziran tarihleri arasında

Bu kapsamda derneğin beslenme sağlığına yönelik çalışmaları ile yeryüzünün dört bir yanından çeşitli insan portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi, Yenikapı Metro İstasyonu'nda açıldı. Sergi, 15-21 Haziran tarihleri arasında da Üsküdar Metro İstasyonu'nda açık kalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Genel Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, diğerkamlık ve cömertliğin arttığı ramazan ayında, her gece aç yatan insanların sesini ve açlıkla mücadele süreçlerini bu sergi ile kamuoyuna duyurmak istediklerini belirterek, "Sergilenen fotoğraflarda bir yandan açlıkla mücadele eden küçük bedenlere, annelerinin çaresiz bakışlarına; bir yandan da gözlerinin içi gülen çocuklara şahit olunabilecek. Halkımızın açtığımız sergimize teşriflerinden büyük memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

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