"Adınız hırsızlığa karıştı" deyip 400 bin lira dolandırdılar

Bursa'da bir aile dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. Merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Aydın Öztürk (40), yakın bir dostunun cenazesine katılmak için evden ayrıldı. Bu esnada kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı; "İsminiz hırsızlık olayına karıştı. Olayı aydınlatmamız için elinizdeki altınları bozdurup parasını hesaba yatırın ve hemen adliyeye gidin." dedi. Telefondaki kişiye inanan Öztürk adliyenin yolunu tutarken, eşi Münnever Öztürk’e ulaşan dolandırıcılar bu kez de aynı bahaneyle evdeki altınları alıp gelmesini istedi.