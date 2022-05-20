Afiş afiş ahlaksızlık: Kim dur diyecek?

Yoğun tepkilere rağmen görmezden gelinen müstehcen ve ahlaksız reklam panolarına gün geçtikçe bir yenisi ekleniyor. Kadıköy’de açılan İBB’ye ait Müze Gazhane’de resmedilen müstehcen duvar görsellerinin ardından otobüs durakları, tramvay durakları, metro istasyonları ve metrobüs duraklarında yer alan Netflix reklamları vatandaşa pes dedirtti.

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI

İBB tarafından açılan Müze Gazhane’ye resmedilen sözde “sanat eseri” duvar görsellerinde hem müstehcen hem de korkutucu figürler yer alıyordu. Sözde sanat eserinin üzerinde yer alan figürlerin kamuya açık ve çocukların görebileceği bir alanda yer alması üzerine vatandaşlar bu görsellerin kaldırılması istenmişti. İBB ekiplerinin, gelen yoğun tepkiler üzerine geçtiğimiz günlerde bu görselleri kaldırdığı ortaya çıktı.

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SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

Tepki çeken görsellerin kaldırılmasının ardından bu sefer de tartışmalı bir film afişi İstanbul’daki panolarda boy gösterdi. Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisinin reklam afişlerinde yer alan, ‘Ebenin Avı’, ‘faqbadi’ ve ‘Darbeli Matkap’ gibi müstehcen ifadeler ebeveynleri isyan ettirirken, sosyal medyadan da tepki yağdı. Kullanıcılar, “Karaköy, İstanbul’un göbeği. 13-14 yaşındaki çocuklar ilanın türevlerini üretip, “ananın avı, bacının avı eheehe öheheh’ diyerek etrafında dolanıyor”, “Tükenme sendromu ile bütün tuşlara aynı anda basıyor ‘sanatçı’ belli, ama hiç güldürmüyor”, “İstanbul’un her yerinde bu afişler, artık güldürmeyen adamın son çırpınışları ve Netflix bu ahlaksızlığı kaçırır mı, tabi kaçırmaz manşet yapar hatta!”, “Böyle çoluk çocuğun gözüne sokulan reklamlar için bir denetim yok mu? Bir otorite yok mu? #pazar #ersankuneri” ifadelerini kullandılar.

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Prof. Dr. Hacı Duran

Gençleri hedef alıyor

Ahlaksız afişlerin bilinçli bir şekilde gençleri hedef aldığını söyleyen Sosyolog Prof. Dr. Hacı Duran, şu değerlendirmelerde bulundu: “Fragmanlar ve reklamlar doğrudan doğruya temel insan haklarına aykırı bir şekilde planlanıyor. Çünkü bu, onlar için kazanç kapısıdır. Hitap ettikleri kesim de yetişkin kuşak değil, 25 altı yaş grubudur. Yetişkinler bunlardan haz etmediği için yaşları 25’in altında olan kuşağı hedef alırlar. Çünkü gençlerin geleneksel yöntemlerle öğrenme ve terbiye tarzı yok. Bu tarz reklamlardan çabuk etkilenirler. Gelecek nesli bilinçli olarak bozuyorlar. Bütün gençleri aynı kefeye koymak doğru değil ama genel olarak şimdiki gençlerde bağlanma duygusu yok, tüketiciler ve bu tür reklamlardan etkileniyorlar. Etkisi kaçınılmaz, engellemek de doğru değil ama yanlış olduğunu gösterecek alternatif bilgi sunabiliriz.”